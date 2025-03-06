جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي مساء الخميس، خلال مأدبة إفطار مع عناصر الشرطة والدرك وخفر السواحل في العاصمة التركية أنقرة.

والسلطان محمد ألب أرسلان، هو ابن تشاغري بَي أمير خراسان، أخي السلطان طغرل بَي مؤسس دولة السلاجقة، وتولى الحكم خلفا لعمه في 27 أبريل/ نيسان 1064.

في 26 أغسطس/ آب 1071، أحرز السلطان السلجوقي ألب أرسلان نصرا كبيرا في معركة "ملاذكرد" على البيزنطيين الذين فاقوهم بأربعة أضعاف، ويعد نصر "ملاذكرد" من أهم الانتصارات التي غيرت مجرى التاريخ التركي، وكانت لها تأثيرات كبيرة امتدت لقرون.

وأضاف أردوغان: "مضطرون إلى أن نكون مستعدين لمواجهة كل أشكال السيناريوهات وإلى إدارة وتوجيه الأحداث في منطقتنا بما يخدم مصلحة بلادنا".

وشدّد الرئيس التركي على أنه "إذا كانت تركيا لا تعاني ضعفاً أمنيّاً رغم كل الخيانات والهجمات التي تعرضت لها، فإن السبب في ذلك هو الخطوات ذات الرؤية البعيدة التي اتخذناها في الوقت المناسب".

وتابع: "باعتبارنا أحفاد السلطان ألب أرسلان وصلاح الدين الأيوبي، فسنعمل يداً بيد وقلباً بقلب، ولن نسمح للصهاينة بتنفيذ عمليات جديدة في منطقتنا بإذن الله".

وحول العدوان الإسرائيلي في غزة قال أردوغان إن الفلسطينيين في غزة "كانوا أبطالاً رغم المجازر الجماعية التي ارتكبتها الصهيونية طوال 471 يوماً”.

وأوضح أردوغان أن بلاده تقف اليوم في موقع أقوى وأكثر حزماً وامتيازاً لتحقيق هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، وأردف: "نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى للتخلص من آفة (الإرهاب) استنزفت دماء شعبنا وأرواحه وموارده منذ 40 سنة".

وتابع الرئيس التركي: “كنا دوماً وما زلنا يقظين تجاه التهديدات القادمة من التنظيمات الإرهابية التي كانت تشكّل خطراً كبيراً على تركيا”، مضيفاً: “قضينا على كل التنظيمات الإرهابية داخل تركيا ونفّذنا عمليات خارج الحدود لدحرها”.

من جهة أخرى، أشار الرئيس أردوغان إلى عودة 133 ألف سوري إلى أراضيهم طوعاً منذ سقوط نظام بشار الأسد، وشدّد: “مَن وجّهوا التنظيمات الإرهابية ضد الشعب السوري وضد تركيا يجرّون الآن أذيال الهزيمة”.

وفي صلة بالحرب الروسية-الأوكرانية، قال أردوغان إن هذه الحرب “أثبتت للجميع أن تركيا وحدها هي التي أمسكت بالعصا من المنتصف ومارست سياسة المساواة والعدل”، مشدداً على أن تركيا بذلت قصارى جهدها لإجلاس الطرفين في روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات لإحلال السلام ووقف الحرب.