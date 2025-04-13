​​​​​​​ونقلت القناة "13" العبرية (خاصة)، عن الموقعين على العريضة قولهم: "نحن أطباء وطبيبات احتياط فاعلون في وحدات مختلفة في الجيش، نطالب بإعادة المحتجزين دون تأخير، ووقف القتال في قطاع غزة".

وأضاف الأطباء في عريضتهم: "بعد أكثر من 550 يوماً من القتال الذي كلّف إسرائيل ثمناً باهظاً، نشعر بألم أن استمرار القتال يخدم بالأساس مصالح سياسية وشخصية، دون هدف أمني حقيقي".

وأكدوا أن "استمرار الحرب لا يحقق الأهداف المعلنة منذ بدايتها، بل يعرّض جنود الجيش وحياة المختطفين للخطر، والدليل على ذلك أن نحو 40 مختطفاً قُتلوا خلال العمليات البرية" منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ الخميس الماضي، تتوالى عرائض مطالبة باستعادة المحتجزين ولو بإنهاء الحرب على غزة، وذلك من عسكريين بجيش الاحتلال، يتنوعون بين قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدين، وبينهم قيادات بارزة سابقة.

ورُصدت، حتى مساء اليوم الأحد، 6 عرائض، الأولى وقّعها نحو ألف عسكري بسلاح الجو، وانضم إليهم لاحقاً نحو ألف أكاديمي بمؤسسات التعليم العالي.

والثانية وقّعها مئات العسكريين من سلاحي المدرعات والبحرية، والثالثة وقّعها عشرات الأطباء العسكريين الاحتياطيين، والرابعة وقعها مئات العسكريين بالوحدة 8200 الاستخبارية.

والخامسة وقّعها مئات العسكريين من الوحدة 8200 الاستخبارية، ووحدات من القوات الخاصة والنخبة مثل: الكتيبة 13 في لواء المظليين، ووحدات "شلداج"، و"سيرت متكال"، و"موران".

أما العريضة السادسة، فوقّعها 200 طبيب وطبيبة من وحدات مختلفة في الجيش.

وأعلن أفراد من عائلات المحتجزين دعمهم لمقدمي هذه العرائض، والذين يؤكدون أن استمرار الحرب على غزة لا يخدم مصلحة أمنية لإسرائيل، وإنما مصالح شخصية وسياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته.

فيما توعد نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، ووزراء في حكومته بفصل موقّعي هذه العرائض من الخدمة، معتبرين أنها "تقوّي الأعداء في زمن الحرب"، وناعتين إياها بـ"التمرد" و"العصيان".

وتقدر تل أبيب وجود 59 محتجزاً إسرائيلياً بغزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.