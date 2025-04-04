وذكرت صحيفة واشنطن بوست، الجمعة، أن قرارات الإقالة شملت أيضاً مدير وكالة الأمن القومي الجنرال تيم هوغ، ونائبته المدنية ويندي نوبل، مشيرةً إلى أن هوغ كان يشغل أيضاً منصب قائد القيادة السيبرانية الأمريكية.

وفي تصريح صحفي يوم الخميس، نفى ترمب أن تكون قرارات الإقالة مرتبطة مباشرةً بلقائه الناشطة اليمينية لورا لومر، لكنه أثنى عليها، واصفاً إياها بـ"الوطنية العظيمة".

وقال: "نستمع أحياناً لتوصياتها، ولديها دائماً ما تقوله، وغالباً ما يكون بنّاءً".

ورداً على سؤال حول إقالة مسؤولين بمجلس الأمن القومي، قال الرئيس الأمريكي إنه يتخلى أحياناً "عن أشخاص لا نحبهم".

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، من بينها واشنطن بوست وCNN، أن عمليات الإقالة جرت بعد ساعات من الاجتماع الذي جمع ترمب ولومر، وشملت مسؤولين كباراً في الهيئة التي تقدم المشورة للرئيس في قضايا السياسة الخارجية والأمن القومي.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز، إلى أن لومر، المعروفة بتبنيها نظريات مؤامرة مثيرة للجدل، منها أن هجمات 11 سبتمبر/أيلول كانت "عملاً داخلياً"، أبدت خلال الاجتماع مع ترمب شكوكاً بشأن ولاء بعض المسؤولين في مجلس الأمن القومي، بحضور مستشار الأمن القومي مايك والتز.

وغالبا ما كانت لومر البالغة من العمر 31 عاماً، تسافر مع ترمب على متن طائرة حملته الانتخابية خلال انتخابات 2024.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، إن المجلس "لا يعلق على شؤون الموظفين".

ومجلس الأمن القومي هو مجموعة صغيرة نسبياً من مستشاري البيت الأبيض الذين يعملون في أكثر القضايا الدبلوماسية والعسكرية حساسية.

وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من الديمقراطيين في الكونغرس. وقال السيناتور مارك وارنر، نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: "في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تهديدات سيبرانية غير مسبوقة، لا يمكن فهم قرار فصل مسؤول مخضرم مثل هوغ".

من جانبه، أعرب النائب جيم هايمس، العضو البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، عن "صدمته الشديدة" من القرار، معتبراً أن هذه الإقالات قد تُضعف الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات المتزايدة.