سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تشن هجمات مكثفة على أوكرانيا.. وترمب يهدد بوتين بالعقوبات وينتقد زيلينسكي
أعلنت كييف، صباح الاثنين، أن روسيا شنت موجة من الهجمات الليلية على أوكرانيا باستخدام أسراب كبيرة من الطائرات المسيّرة، في وقت عبّر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن خيبة أمله من تصاعد القصف الروسي، مهدداً بفرض مزيد من العقوبات على موسكو.
روسيا تشن هجمات مكثفة على أوكرانيا.. وترمب يهدد بوتين بالعقوبات وينتقد زيلينسكي
آثار الهجوم الروسي على أوكرانيا / Reuters
26 مايو 2025

وحذّر سلاح الجو الأوكراني عبر منصة تليغرام من هجمات جديدة بصواريخ كروز روسية، وسط إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، وأكدت السلطات نشر أنظمة الدفاع الجوي في مواقع متعددة، مع تسجيل انفجارات عدة، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن المسيّرات الروسية هاجمت مدينة أوديسا الساحلية من البحر الأسود، فيما أفاد الحاكم العسكري لمدينة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، بسماع دويّ انفجارات قوية في المدينة.

وتصاعدت الهجمات الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أطلقت مئات الطائرات المسيّرة كل ليلة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وإصابة العشرات أمس الأحد. وردّاً على ذلك، أطلقت أوكرانيا مئات الطائرات المسيّرة باتجاه موسكو، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ روسيا شنت نحو 300 هجوم بطائرات مسيّرة ونحو 70 هجوماً بصواريخ تقليدية وصواريخ كروز خلال ليلة السبت الماضي.

ترمب “مستاء” من بوتين

في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، معرباً عن خيبة أمله من القصف الروسي على أوكرانيا في هجوم جوي واسع النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

وقال ترمب للصحفيين مساء الأحد إنه "غير سعيد بما يفعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، مؤكداً نيته فرض عقوبات إضافية على موسكو، وأضاف أن بوتين "يقتل كثيراً من الناس"، معرباً عن دهشته من تصرفاته الأخيرة، رغم علاقته السابقة به.

وعلى حسابه على موقع تروث سوشيال، كتب ترمب مساء الأحد أن بوتين "أصبح مجنوناً تماماً"، وأضاف: "لطالما كانت علاقتي جيدة جداً مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، ولكن حدث له شيء ما. لقد أصبح مجنوناً بالتأكيد! إنه يقتل كثيراً من الناس دون داعٍ، وأنا لا أتحدث فقط عن الجنود. تُطلق الصواريخ والطائرات دون طيار على مدن في أوكرانيا، بلا أي سبب على الإطلاق".

كما وجّه الرئيس الأمريكي انتقاداته إلى زيلينسكي، الذي قال، الأحد، إنّ "صمت أمريكا" يشجع بوتين على مواصلة هجومه، وأورد ترمب: "بالمثل، الرئيس زيلينسكي لا يقدم أي خدمة لبلاده بحديثه بهذه الطريقة. كل ما يخرج من فمه يُسبب مشكلات، لا يعجبني ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوج، في وقت سابق الأحد عبر منصة إكس إلى أن "القتل العشوائي للمدنيين ليلاً يُعَدّ انتهاكاً واضحاً لبروتوكولات جنيف للسلام"، داعياً إلى وقف إطلاق النار فوراً.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us