وحذّر سلاح الجو الأوكراني عبر منصة تليغرام من هجمات جديدة بصواريخ كروز روسية، وسط إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، وأكدت السلطات نشر أنظمة الدفاع الجوي في مواقع متعددة، مع تسجيل انفجارات عدة، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر سلاح الجو الأوكراني أن المسيّرات الروسية هاجمت مدينة أوديسا الساحلية من البحر الأسود، فيما أفاد الحاكم العسكري لمدينة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، بسماع دويّ انفجارات قوية في المدينة.

وتصاعدت الهجمات الروسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أطلقت مئات الطائرات المسيّرة كل ليلة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وإصابة العشرات أمس الأحد. وردّاً على ذلك، أطلقت أوكرانيا مئات الطائرات المسيّرة باتجاه موسكو، مما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ روسيا شنت نحو 300 هجوم بطائرات مسيّرة ونحو 70 هجوماً بصواريخ تقليدية وصواريخ كروز خلال ليلة السبت الماضي.

ترمب “مستاء” من بوتين

في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، معرباً عن خيبة أمله من القصف الروسي على أوكرانيا في هجوم جوي واسع النطاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال ترمب للصحفيين مساء الأحد إنه "غير سعيد بما يفعله (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين"، مؤكداً نيته فرض عقوبات إضافية على موسكو، وأضاف أن بوتين "يقتل كثيراً من الناس"، معرباً عن دهشته من تصرفاته الأخيرة، رغم علاقته السابقة به.

وعلى حسابه على موقع تروث سوشيال، كتب ترمب مساء الأحد أن بوتين "أصبح مجنوناً تماماً"، وأضاف: "لطالما كانت علاقتي جيدة جداً مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، ولكن حدث له شيء ما. لقد أصبح مجنوناً بالتأكيد! إنه يقتل كثيراً من الناس دون داعٍ، وأنا لا أتحدث فقط عن الجنود. تُطلق الصواريخ والطائرات دون طيار على مدن في أوكرانيا، بلا أي سبب على الإطلاق".

كما وجّه الرئيس الأمريكي انتقاداته إلى زيلينسكي، الذي قال، الأحد، إنّ "صمت أمريكا" يشجع بوتين على مواصلة هجومه، وأورد ترمب: "بالمثل، الرئيس زيلينسكي لا يقدم أي خدمة لبلاده بحديثه بهذه الطريقة. كل ما يخرج من فمه يُسبب مشكلات، لا يعجبني ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوج، في وقت سابق الأحد عبر منصة إكس إلى أن "القتل العشوائي للمدنيين ليلاً يُعَدّ انتهاكاً واضحاً لبروتوكولات جنيف للسلام"، داعياً إلى وقف إطلاق النار فوراً.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.