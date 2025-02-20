تركيا
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خطوات استراتيجية لتعزيز التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا
قال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، إن قطر وتركيا ملتزمتان بتوسيع آفاق التعاون بينهما.
خطوات استراتيجية لتعزيز التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري / AA Archive
20 فبراير 2025

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية التركية-القطرية المشتركة في إسطنبول، بحضور وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، وممثلين من البلدين.

وأشار الكواري إلى المحادثات التي جرت بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في أنقرة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واصفاً إياها بأنها كانت "مثمرة جداً". وأضاف أن البلدين عملا على تعزيز العلاقات الاقتصادية عبر الاستثمارات الكبيرة والمشاريع المشتركة.

كما تطرق إلى النمو الكبير في قطاع الطاقة، خصوصاً من خلال اتفاقيات الغاز الطبيعي المسال، التي ساهمت في تنويع الاقتصادين القطري والتركي. وذكر أن اتفاقية الغاز الطبيعي المسال الموقعة في 2015 كانت خطوة حاسمة عززت الالتزامات طويلة الأجل بين البلدين وساهمت في النمو المشترك.

ورأى الكواري أن من أبرز نتائج محادثات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقيع سلسلة من الاتفاقيات التي تركز على الاستثمار والتجارة، مشيراً إلى أن البلدين ملتزمان باستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

كما لفت إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة التي تجري مفاوضات بشأنها حالياً بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، والتي يُتوقع أن تفتح أسواقاً جديدة وتقلل الحواجز التجارية، مما يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة.

وفي ختام الاجتماع، وقَّع وزير المالية القطري مع نظيره التركي بروتوكولاً للتعاون المتبادل.

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