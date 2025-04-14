الحرب على غزة
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1613 شهيداً منذ استئناف العدوان على غزة.. والصليب الأحمر: الوضع في القطاع بات جحيماً
استُشهد اليوم الاثنين، 6 فلسطينيين بينهم 5 من عائلة واحدة، في غارتين جويتين شنهما جيش الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ظل حرب الإبادة المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
1613 شهيداً منذ استئناف العدوان على غزة.. والصليب الأحمر: الوضع في القطاع بات جحيماً
الصليب الأحمر: غزة تعيش "جحيماً على الأرض" / AA
14 أبريل 2025

ووفق مصادر طبية، استهدفت إحدى الغارتين منزل عائلة قديح في بلدة خزاعة شرقي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد خمسة من أفراد العائلة.

وبعد ساعات، أسفر قصف بطائرة مسيّرة على تجمع مدني في البلدة ذاتها عن استشهاد فلسطيني سادس وإصابة آخرين.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50 ألفاً و983 شهيداً و116 ألفاً و274 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحسب تقرير الوزارة اليومي: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 39 شهيداً، بينهم 38 شهيداً جديداً، وجرى انتشال شهيد واحد، إضافة إلى 118 مصاباً خلال آخر 24 ساعة".

وأفادت بأن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 بلغت 1613 شهيداً، و4233 مصاباً".

كما أعلنت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 50983 شهيداً و116274 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023".

ولفتت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

"مستشفى الشفاء أصبح الأساسي”

وفي السياق، قال مسؤول طبي فلسطيني الاثنين، إن "مستشفى الشفاء" المدمر بات الوجهة الأساسية لاستقبال جرحى الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة، بعد قصف إسرائيل مستشفى المعمداني.

وأفاد مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة محمد أبو سلمية، بأن "مستشفى الشفاء أصبح الأساسي الذي يستقبل الجرحى والمرضى بعد قصف إسرائيل مستشفى المعمداني فجر الأحد وتدمير أجزاء كبير منه وإخراجه عن الخدمة".

وأضاف أبو سلمية: "مستشفى الشفاء يعمل حالياً بعد إعادة ترميمه جزئياً، بقدرة لا تتجاوز 25‎ بالمئة، مما كان عليه الحال قبل دخول جيش الاحتلال المستشفى وتدميره في شهر مارس/آذار 2024".

وتابع: "يعمل إلى جانب مستشفى الشفاء، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جنوب غزة، ومستشفى الهلال الأحمر بساحة السرايا وسط المدينة، وهما محدودا الإمكانيات ولا يمكنهما تحمل أعداد كبيرة من الجرحى والمرضى".

“جحيم على الأرض”

من جهته، وصف المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كراهينبول، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "جحيم على الأرض"، مؤكداً أن الظروف الراهنة "لا تطاق على الإطلاق".

وفي تصريح لوكالة الأناضول خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، أشار كراهينبول إلى استهداف مباشر تعرضت له مكاتب اللجنة عبر قصف بالدبابات في 24 مارس/آذار، مما أسفر عن استشهاد عدد من العاملين في المجال الإنساني.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين والعاملين الإغاثيين في غزة، مشيراً إلى أن "الناس فقدوا الأمل.. والبعض يقول إنه يفضل الموت مع عائلته على انتظار مستقبل مجهول".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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