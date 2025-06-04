وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المستوطنين هاجموا منازل في بلدة دير دبوان وأحرقوا 3 منازل فيها، وما تُعرف بـ"عزبة أبو شحادة" على المدخل الغربي، وعدداً من المركبات، وحظائر خيول وأغنام، وحاصروا الفلسطينيين داخل منازلهم.

كما منعوا الشبان ومركبات الإسعاف والإطفاء من الوصول إلى المنطقة، ورشقوا مركبات الفلسطينيين المارة على الشارع الرئيسي المحاذي للبلدة بالحجارة، وفق “وفا”.

ونقلت وكالة الأناضول عن القيادي في حركة فتح من قرية دبوان، كمال عواودة، قوله إن 30 فلسطينياً أُصيبوا بجروح، أغلبها في الرأس نتيجة رشق الحجارة والضرب بالعصيّ من المستوطنين، إضافةً إلى عشرات حالات الاختناق جراء الدخان المتصاعد من الحرائق.

وأكد عواودة أن المركزين الصحيين في القرية يشهدان اكتظاظاً بالمصابين، في ظل تصاعد الاعتداءات، وأشار إلى أن إحصائية أولية أظهرت إحراق منزل واحد على الأقل، و10 مركبات، وحظائر أغنام، وإسطبل خيول.

وأوضح أن الاعتداء داخل البلدة توقّف، لكنَّ المستوطنين واصلوا الهجمات على الطرقات المحيطة، حيث تعرّضت مركبات فلسطينية لهجمات مباشرة، ولفت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل متأخراً أكثر من ساعة بعد اندلاع الحرائق، ومنع المواطنين من الاقتراب أو المشاركة في إخماد النيران، ما فاقم من انتشار الحريق.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفَّذ المستوطنون 341 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، خلال أبريل/نيسان الماضي.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد 973 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة خلَّفت نحو 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.