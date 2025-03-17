تركيا
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مركز مكافحة التضليل يكذّب ادعاءات مقتل عائلة في هجوم مسيّرة تركية على سوريا
نفى مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية الاثنين، مزاعم مقتل عائلة مدنية بينهم أطفال جراء هجوم لطائرة تركية مسيّرة على شمالي وشرقي سوريا.
مركز مكافحة التضليل يكذّب ادعاءات مقتل عائلة في هجوم مسيّرة تركية على سوريا
مركز مكافحة التضليل التركي يكذّب ادعاءات مقتل عائلة في هجوم مسيّرة تركية على سوريا
17 مارس 2025

وقال المركز في بيان صادر عنه "إن الادعاءات الواردة في بعض الصحف والمنشورات بأن أماً وأباً وسبعة أطفال قُتلوا في هجوم نفذته طائرة تركية مسلحة بدون طيار (SIHA) ليلاً على قرية في شمالي وشرقي سوريا غير صحيحة". 

وأكد أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة التركية في الداخل والخارج في إطار مكافحة الإرهاب تستهدف المنظمات الإرهابية بشكل مباشر.

وأوضح بيان المركز أن تلك "العمليات يجري التخطيط لها بأقصى درجات الحساسية حتى لا يتعرض المدنيون للأذى"، وأشار إلى أنه هذه العمليات تهدف إلى تحييد العناصر الإرهابية، "للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية وضمان أمن حدودنا". 

وأضاف أن القوات المسلحة التركية تتخذ أنواع الاحتياطات كافة في تخطيط وتنفيذ أنشطتها، "لمنع الإضرار بالأبرياء والعناصر الصديقة والممتلكات التاريخية والثقافية والبيئة".

وختم المركز ببيانه بالإشارة إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، يجري تقديم أنواع الدعم والمساعدة كافة لضمان استمرار جهود المساعدات الإنسانية في المنطقة بشكل آمن ودون انقطاع".

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