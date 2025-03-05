قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيان الختامي للقمة العربية، إن القمة تبنّت الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، ورفْض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشددت على ضرورة إلزام إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية.

في سياق متصل، استنكر الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته الأولى في القمة العربية الطارئة بمصر، الدعوة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه قسراً، معتبراً إياها "وصمة عار بحق الإنسانية"، وتهديداً للأمة العربية بأسرها.

وفي شأن منفصل، أكدت تركيا واليونان عزمهما على العمل معاً لمواصلة تطوير التعاون الثنائي المبني على أساس حسن الجوار والتحالف والصداقة. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وبعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا على كندا حيز التنفيذ، رأى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو "التسبب في انهيار الاقتصاد الكندي" لجعل عملية ضم كندا "أكثر سهولة".

ختاماً، قُتل عشرة مدنيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان، وأُصيب ما لا يقل عن عشرين آخرين، في هجوم بسيارتين مفخختين شنته مجموعة موالية لطالبان على ثكنة للجيش شمال غربي باكستان المتاخم لأفغانستان.