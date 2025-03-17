أردوغان يدعم مبادرة أمريكا لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أكد الرئيس التركي دعمه الخطوات المبادرة الحاسمة والمباشرة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، مشيراً إلى أن تركيا تسعى لتحقيق سلام دائم وعادل منذ بداية الحرب.

نتنياهو يقيل رئيس جهاز الأمن العام الشاباك

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، في إطار تداعيات أحداث السابع من أكتوبر 2023. وقد أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن نتنياهو لا يملك صلاحية هذه الإقالة.

سوريا تتهم حزب الله بقتل ثلاثة من عناصر جيشها

اتهمت السلطات السورية حزب الله بقتل ثلاثة من عناصر الجيش عبر كمين على الحدود السورية-اللبنانية. من جانبها، نفت الجماعة أي علاقة لها بالأحداث الجارية داخل الأراضي السورية، بحسب تصريحاتها.