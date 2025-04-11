وبحثت السيدتان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال في سوريا، مؤكدتين أهمية تطوير مبادرات إنسانية وتنموية تخدم الفئات الأكثر ضعفاً.

وعقب اللقاء، وقَّعت السيدة لطيفة الدرُوبي على "إعلان النوايا الحسنة لمبادرة صفر نفايات"، الذي أُطلق على المستوى العالمي خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول الموقعين عليه.

كما زارت أمينة أردوغان وضيفتها السيدة الدرُوبي جناح البيت الثقافي الإفريقي، حيث أعربت الأخيرة عن إعجابها بالمنتجات المعروضة هناك.

وكانت أمينة أردوغان قد استقبلت السيدة الدرُوبي في 4 فبراير/شباط الماضي في دار الضيافة الرسمية بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025"، الذي يُعقد خلال الفترة بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.

ويُقام المنتدى برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية التركية، وذلك في مركز المؤتمرات بمنطقة بيليك التابعة لولاية أنطاليا جنوبي البلاد.