تركيا
1 دقيقة قراءة
أمينة أردوغان تلتقي عقيلة الرئيس السوري على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي
التقت السيدة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع عقيلة الرئيس السوري أحمد الشرع، لطفية الدروبي، في مركز "نِست" للمؤتمرات والمعارض، وذلك على هامش النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
أمينة أردوغان تلتقي عقيلة الرئيس السوري على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي
أمينة أردوغان تلتقي عقيلة الرئيس السوري لطيفة الدرُوبي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي / AA
11 أبريل 2025

وبحثت السيدتان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال في سوريا، مؤكدتين أهمية تطوير مبادرات إنسانية وتنموية تخدم الفئات الأكثر ضعفاً.

وعقب اللقاء، وقَّعت السيدة لطيفة الدرُوبي على "إعلان النوايا الحسنة لمبادرة صفر نفايات"، الذي أُطلق على المستوى العالمي خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2023، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول الموقعين عليه.

كما زارت أمينة أردوغان وضيفتها السيدة الدرُوبي جناح البيت الثقافي الإفريقي، حيث أعربت الأخيرة عن إعجابها بالمنتجات المعروضة هناك.

وكانت أمينة أردوغان قد استقبلت السيدة الدرُوبي في 4 فبراير/شباط الماضي في دار الضيافة الرسمية بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وفي وقت سابق الجمعة، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي "ADF2025"، الذي يُعقد خلال الفترة بين 11 و13 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وممثلين عن منظمات دولية.

ويُقام المنتدى برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم وزارة الخارجية التركية، وذلك في مركز المؤتمرات بمنطقة بيليك التابعة لولاية أنطاليا جنوبي البلاد.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us