تركيا
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وزير الخارجية التركي يزور الجزائر لإجراء محادثات استراتيجية بين البلدين
يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجزائر، يومي 20 و 21 أبريل، لإجراء محادثات استراتيجية بين البلدين، وفقًا لمصادر دبلوماسية تركية.
وزير الخارجية التركي يزور الجزائر لإجراء محادثات استراتيجية بين البلدين
Türkiye's Foreign Minister Fidan previously met with US Secretary of State Marco Rubio on 14 February during the 61st Munich Security Conference. / TRT World
19 أبريل 2025

وسيرأس فيدان، خلال زيارته التي تستغرق يومين، الاجتماع الثالث لمجموعة التخطيط المشتركة التركية الجزائرية، مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف.

ومن المتوقع أن يفتتح فيدان خلال زيارته للجزائر، القنصلية العامة التركية في مدينة وهران الجزائرية. كما سيستعرض في اجتماعاته الاستعدادات لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي سيعقد خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المقررة إلى تركيا.

ومن المقرر أيضاً أن يناقش الطرفان المشاريع والشراكات المحتملة في الصناعات الدفاعية القائمة على المنفعة المتبادلة، ويتبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية، وبخاصة منطقة الساحل وليبيا وسوريا وغزة.

العلاقات التركية الجزائرية
ومؤخراً، عقد فيدان اجتماعاً ثنائياً مع نظيره الجزائري في 21 فبراير/شباط على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين الذي عقد في جوهانسبرغ.

كما حضر عطاف منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع الذي عقد في الفترة من 11 إلى 13 أبريل/نيسان. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار الجزائر يومَي 26 و28 فبراير/شباط 2018 ويومَي 26 و27 يناير/كانون الثاني 2020، ما أعطى العلاقات الثنائية زخماً جديداً.

وخلال زيارة عام 2020، تقرر إنشاء مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وعقد أول اجتماع للمجلس في 16 مايو/أيار 2022، خلال زيارة تبون إلى تركيا. ووقع تبون برفقة تسعة وزراء، 15 اتفاقية وإعلاناً مشتركاً في الاجتماع.

وقد جرى إطلاق مجموعة التخطيط المشتركة، التي تعمل آليةَ مراقبة للمجلس، مع عقد اجتماعها الأول في الجزائر العاصمة في 10 ديسمبر/كانون الأول 2022، برئاسة مشتركة من قبل وزراء الخارجية.

وعقد الاجتماع الثاني في أنقرة في 7 سبتمبر/أيلول 2023، خلال زيارة عطاف إلى تركيا، برئاسة مشتركة مرة أخرى من قبل فيدان وعطاف. وتُعدّ الجزائر من أهم الشركاء التجاريين لتركيا في إفريقيا، ويوجد في الجزائر نحو 1400 شركة تركية مسجلة، منها 60 شركة إنشاءات.

وقد بلغ حجم الاستثمارات التركية المباشرة في الجزائر 6 مليارات دولار، وبلغ إجمالي حجم التجارة 6.42 مليار دولار في عام 2024.

مصدر:TRT Arabi
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