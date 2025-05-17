سياسة
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خامنئي: إسرائيل ورم خبيث يجب استئصاله والولايات المتحدة يجب أن تغادر المنطقة
قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، إن إسرائيل "السبب الرئيسي في الفساد والحروب بالمنطقة"، واصفاً إياها بـ"الورم السرطاني الخطير والمميت" الذي "يجب استئصاله من جذوره".
خامنئي: إسرائيل ورم خبيث يجب استئصاله والولايات المتحدة يجب أن تغادر المنطقة
خامنئي يصف إسرائيل بـ"الورم السرطاني" ويؤكد: على الولايات المتحدة مغادرة المنطقة / Reuters Archive
17 مايو 2025

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، قال خامنئي: "لا شك أن مصدر الفساد والحرب والصراع في هذه المنطقة هو النظام الصهيوني، وهو ورم سرطاني خطير ومميت في المنطقة، ويجب استئصاله من جذوره، وسيُستأصل".

وفي سياق متصل، دعا خامنئي الولايات المتحدة إلى إنهاء وجودها العسكري والسياسي في منطقة الشرق الأوسط، قائلاً: "بعزم من دول المنطقة، يجب على أمريكا أن تغادر هذه المنطقة، وستغادرها".

وأضاف أن "النموذج الأمريكي في المنطقة أثبت فشله، ويهدف فقط إلى إبقاء دول الخليج بحاجة إلى الحماية الأمريكية وتابعة لواشنطن".

جاءت تصريحات خامنئي عقب اختتام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جولته في الخليج العربي، والتي شملت السعودية وقطر والإمارات، وعاد منها إلى الولايات المتحدة مساء الجمعة.

وتعد زيارة ترمب للإمارات هي الأولى لرئيس أمريكي منذ زيارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن في يناير/كانون الثاني 2008، حسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في أبوظبي عبر منصة "إكس".

كما مثّلت زيارة ترمب للدوحة ثاني زيارة لرئيس أمريكي بعد زيارة بوش الابن في 2003، في حين كانت زيارته للرياض هي الأولى خلال ولايته الثانية، والثانية خلال السنوات الثماني الأخيرة، بعد زيارته الأولى للسعودية في عام 2017 خلال ولايته الأولى.

مصدر:TRT Arabi
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