الحرب على غزة
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مكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، مضيفاً أنه من المقرر عقد اجتماع لمجلس الوزراء الأمني في وقت لاحق من اليوم.
مكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة
مكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين في غزة- أرشيف / AA
17 يناير 2025

وقال مكتب نتنياهو في بيان "أبلِغ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من جانب فريق التفاوض بأنه جرى التوصل إلى اتفاقات للإفراج عن الرهائن". وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء الأمني الجمعة للموافقة على الاتفاق.

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "رئيس الوزراء أمر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بالاجتماع غداً (الجمعة). وستجتمع الحكومة بعد ذلك للتصديق على الاتفاق". وأضاف المكتب أنه أُبلغت عائلات المحتجزين وأنه يجري الاستعدادات لاستقبالهم.

وفي حال موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على اتفاق الهدنة، سيبدأ سريانه الأحد، وسيتضمن تبادل محتجزين إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين. وستُوضع اللمسات الأخيرة على شروط الوقف الدائم للقتال في مرحلة لاحقة.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوماً، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

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