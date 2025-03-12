سياسة
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تحرير 155 رهينة ومقتل 27 مهاجماً بهجوم على قطار في باكستان
أعلنت مصادر أمنية باكستانية اليوم الأربعاء، تحرير ما لا يقل عن 155 راكباً من أصل أكثر من 450 كانوا على متن قطار هاجمه أمس الثلاثاء، انفصاليون بلوش جنوب غربي البلاد، مشيرة إلى مقتل 27 مهاجماً حتى الآن.
تحرير 155 رهينة ومقتل 27 مهاجماً بهجوم على قطار في باكستان
تحرير المحتجزين من القطار الذي تعرض لهجوم المسلحين في باكستان / AFP
12 مارس 2025

ومنذ أمس الثلاثاء، تحاول القوات الباكستانية تحرير الرهائن واستعادة السيطرة على قطار "جعفر إكسبرس" وعموم المنطقة، إذ أقدم "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالي على تفجير السكة الحديدية لإجبار القطار على التوقف.

وأفادت السلطات المحلية في حصيلة أولية أمس الثلاثاء، بمقتل شرطي وجندي وسائق القطار في الهجوم الذي شنه المسلحون.

وكان "جيش تحرير بلوشستان" أعلن ظهر أمس الثلاثاء، أنه اعترض قطاراً يُقل أكثر من 450 شخصاً بالقرب من مدينة سيبي، حسب شبكة السكك الحديد في بلوشستان.

واتهمت مصادر باكستانية المهاجمين باستخدام "النساء والأطفال دروعا بشرية" في مواجهة قوات الأمن التي "تواصل عملياتها للقضاء على الإرهابيين"، مؤكدة أن الوضع "صعب".

مصدر:TRT Arabi
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