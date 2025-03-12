ومنذ أمس الثلاثاء، تحاول القوات الباكستانية تحرير الرهائن واستعادة السيطرة على قطار "جعفر إكسبرس" وعموم المنطقة، إذ أقدم "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالي على تفجير السكة الحديدية لإجبار القطار على التوقف.

وأفادت السلطات المحلية في حصيلة أولية أمس الثلاثاء، بمقتل شرطي وجندي وسائق القطار في الهجوم الذي شنه المسلحون.

وكان "جيش تحرير بلوشستان" أعلن ظهر أمس الثلاثاء، أنه اعترض قطاراً يُقل أكثر من 450 شخصاً بالقرب من مدينة سيبي، حسب شبكة السكك الحديد في بلوشستان.

واتهمت مصادر باكستانية المهاجمين باستخدام "النساء والأطفال دروعا بشرية" في مواجهة قوات الأمن التي "تواصل عملياتها للقضاء على الإرهابيين"، مؤكدة أن الوضع "صعب".