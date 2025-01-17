الحرب على غزة
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أردوغان: غزة لم تستسلم ولم ينحنِ أهلها أمام الظلم رغم آلاف الشهداء
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن قطاع غزة لم يستسلم ولم ينحنِ أهله أمام الظلم رغم آلاف الشهداء الذين سقطوا خلال الهجمات الإسرائيلية عليه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أردوغان: غزة لم تستسلم ولم ينحنِ أهلها أمام الظلم رغم آلاف الشهداء
الرئيس التركي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره المنغولي في المجمع الرئاسي التركي بأنقرة / صورة: AA (AA)
17 يناير 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الخميس، عقده أردوغان مع نظيره المنغولي أوخنانغين خورلسوخ في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان معلقاً على اتفاق إطلاق النار في غزة: "رغم سقوط أكثر من 50 ألف شهيد معظمهم أطفال ونساء، فإن غزة لم تستسلم ولم يستطع أحد السيطرة عليها، ولم ينحنِ أهلها أمام الظالم".

وأضاف الرئيس التركي: "كتحالف للإنسانية، نحتاج إلى العمل بجدية أكبر وخاصة من الآن فصاعداً لضمان احترام وقف إطلاق النار وتضميد الجراح في غزة".

وشدد أردوغان على وجوب بدء مفاوضات السلام الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية بأقرب وقت، ولفت إلى وجوب عدم السماح لإسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين بالقطاع.

وتطرق أردوغان إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه أمس الأربعاء بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وإسرائيل، وقال: "آمل أن يكون الاتفاق مفيداً لكل إخواننا الفلسطينيين، وخاصة أهل غزة الذين يقاومون الظلم الإسرائيلي بصبر منذ 467 يوماً".

كما شكر الرئيس التركي الدول الوسيطة، وخاصة قطر ومصر، على جهودها في التوصل إلى الاتفاق، وأضاف أن الفرحة والبهجة اللتين عمّتا شوارع غزة الليلة الماضية، كانتا نتيجة للإيمان الراسخ والنضال البطولي للفلسطينيين بالقطاع.

وأردف أردوغان: "الآن تنتظرنا مهام كبيرة للغاية، مثل إزالة الدمار الكبير الذي أحدثته إسرائيل في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة من دون انقطاع"، وشدّد قائلاً: "سنواصل مسيرتنا إن شاء الله للقيام بهذه المهمة على الجانبين، سواء في غزة وفي سوريا".

وأكد الرئيس التركي أن استمرار إسرائيل في هجماتها ومجازرها على الرغم من الاتفاق، يزيد مخاوف تركيا المحقة، وقال إنه لا ينبغي السماح للحكومة الإسرائيلية بانتهاك وقف إطلاق النار وإساءة استخدامه.

واستطرد: "كما نقول منذ سنوات، إن السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحققا إلا عندما يأتي السلام إلى فلسطين وينتهي الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون".

وختم أردوغان حديثه بالقول: "باسم بلدي وشعبي أحيي بكل احترام إخواني الذين قدموا الأرواح ولم يقدموا غزة للمحتلين، وأتذكر الشهداء الفلسطينيين بالرحمة وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى".​​​​​​​

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