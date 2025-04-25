أعلنت تركيا رفضها القاطع لأي تصريحات تتعارض مع الحقائق التاريخية والقانون الدولي بشأن مزاعم "الإبادة الأرمينية" المنسوبة إلى الأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية عام 1915.

في سياق آخر، أعلنت بريطانيا رفع عقوباتها عن اثني عشر كيانًا سوريًا، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بهدف دعم شعبها في إعادة بناء بلده واقتصاده بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وعلى صعيد دولي، دعت منظمة الأمم المتحدة كلاً من باكستان والهند إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحل جميع القضايا بالحوار، على خلفية تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير.

من جانب آخر، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن "عدوانًا أمريكيًا" استهدف بأربع غارات مديرية مدغل بمحافظة مأرب، وغارتين بمديرية حرف سفيان في محافظة عمران. ولم تتوفر على الفور معلومات بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ختامًا، دعت الصين إلى إلغاء كل الرسوم الجمركية "أحادية الجانب" التي فرضتها الولايات المتحدة، في وقت ظهرت فيه مؤشرات على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تخفض التصعيد في الحرب التجارية مع بكين.