ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين لم تسمهم في فريق التفاوض الإسرائيلي، قولهم إن "سماع تصريحات وزير الدفاع في محور فيلادلفيا من شأنها أن تفجر المفاوضات".

وأضاف المسؤولون: "من الواضح أننا في أيام اتخاذ القرارات الحاسمة، التي يجب فيها استلام قائمة المختطفين (المحتجزين بغزة)، وهي أيام تتطلب المرونة وحسن النية".

ووجه المسؤولون في فريق التفاوض الإسرائيلي حديثهم لنتنياهو وكاتس وقالوا: "لا تأخذا هذه النقطة الحاسمة، وتعلنا أنكما لن تنهيا الحرب (الإبادة بغزة)، وأن الجيش سيسيطر على غزة".

واعتبروا أن "هذه التصريحات سببت أضراراً جسيمة، إنه ببساطة أمر صادم".

وبشأن إمكانية إبرام الصفقة بعد هذه التصريحات، قال المفاوضون: "هذا لا يعني أنه لن يكون هناك صفقة، لكن هذه التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع بعد تصريحات رئيس الوزراء في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، لا تساهم (في إبرامها)".

مكتب نتنياهو يعقب

بدوره، قال مكتب نتنياهو في بيان: "صدى كاذب آخر لدعاية حماس من مصادر مجهولة في فريق التفاوض الذين يتصرفون انطلاقاً من أجندة سياسية".

ورغم مراوغاته المتكررة، ادعى المكتب أن "نتنياهو ملتزم إعادة جميع المختطفين إلى وطنهم، وتحقيق الأهداف الأخرى للحرب في غزة"، تشمل القضاء على حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل في المستقبل، وفق ما أعلنه نتنياهو مراراً.

المعارضة تجدّد مهاجمة نتنياهو

وفي تعقيبه على العراقيل الإسرائيلية، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأربعاء، إن "نتنياهو لا يريد حقاً التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين".

وأضاف لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل": "لو كان (نتنياهو) مصمماً على التوصل إلى صفقة، لذهب إلى القاهرة أو قطر (الوسيطين) بنفسه، وتوصل بالفعل إلى صفقة".

وأوضح أن "المختطفين يموتون كل يوم في غزة (جراء الإبادة الإسرائيلية) ونتنياهو حكم عليهم بالإعدام".

رئيس إسرائيل يستعجل الحكومة لإبرام الصفقة

في غضون ذلك، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، القيادة السياسية في بلاده إلى "التحرك بكل قوة" للتوصل إلى صفقة مع حركة "حماس" لإعادة مواطنيه الأسرى بغزة.

وحذر هرتسوغ في كلمة، من أن الأسرى الإسرائيليين في غزة، يواجهون "خطراً واضحاً وفورياً على حياتهم". وقال: "أنا معكم، أتمنى وأعمل وأصرخ بكل الطرق من أجل العودة الفورية لأخواتنا وإخوتنا المختطفين من غزة".

وفي وقت سابق الأربعاء، قال كاتس، خلال زيارة لمحور فيلادلفيا الذي تحتله إسرائيل على الحدود بين قطاع غزة ومصر، إن "السيطرة الأمنية على غزة ستبقى في أيدي إسرائيل، وستكون هناك مساحات أمنية ومناطق عازلة ومواقع سيطرة بالقطاع".

والجمعة، قال نتنياهو، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس تماماً"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لن تقبل بوجودها على حدودها".

ومساء الثلاثاء، عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض من قطر لإجراء "مشاورات داخلية" بعد أسبوع من المفاوضات لإبرام صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.

وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية أكثر من مرة، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع".

وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 أسير إسرائيلي بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.