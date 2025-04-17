سياسة
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روبيو وويتكوف في فرنسا لإجراء محادثات مع الأوروبيين بشأن أوكرانيا وإيران
يعتزم اثنان من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إجراء محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة وأوروبا لإيجاد أرضية مشتركة من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا وتفادي اندلاع صراع مع إيران.
روبيو وويتكوف في فرنسا لإجراء محادثات مع الأوروبيين بشأن أوكرانيا وإيران
من اليسار. المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، في اجتماعهم مع مسؤولين روس بالرياض في 18 فبراير/شباط الماضي / REUTERS
17 أبريل 2025

ومن المتوقع أن يستمع وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى المخاوف الأوروبية بشأن روسيا، في ظل جهود الولايات المتحدة لترتيب وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من الحرب بين موسكو وكييف.

تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه ترمب تزايد الإحباط من الوضع في روسيا وأوكرانيا بسبب استمرار النزاع، إلى جانب تهديده باتخاذ إجراءات عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأصبح القادة الأوروبيون أكثر قلقاً بعد إشارات ترمب الدبلوماسية تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وضغوطه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي تصريح له يوم الأحد، قال الرئيس الأمريكي: "أنا فقط أحاول وقف ذلك حتى نتمكن من إنقاذ الكثير من الأرواح".

وتزامنا مع ذلك، يزور مسؤولون أوكرانيون كبار باريس، اليوم الخميس، للقاء مسؤولين أوروبيين وأمريكيين، بحسب ما قال رئيس الإدارة الرئاسية أندريه يرماك، الذي أكد عبر تليغرام: "وصلت للتو إلى باريس مع وزير الخارجية أندري سيبيغا ووزير الدفاع رستم أوميروف".

وأشار يرماك إلى أنه سيجري لقاءات "ثنائية ومتعددة الأطراف" مع دول حليفة لكييف، ذاكرا منها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مضيفا: "من المقرر أيضا الاجتماع مع ممثلين عن الولايات المتحدة موجودين حاليا في فرنسا" من دون أن يحدد هويتهم.

بالإضافة إلى محادثاته مع ماكرون، سيجتمع روبيو أيضاً مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لمناقشة الوضع في أوكرانيا، وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

في حين يعتزم ويتكوف التوجه إلى روما يوم السبت القادم لعقد جولة ثانية من المحادثات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حول البرنامج النووي الإيراني، بعد اجتماع استمر 45 دقيقة يوم السبت الماضي في سلطنة عمان، إذ وصف الجانبان المحادثات بأنها إيجابية، رغم تأكيدهما أن التوصل إلى اتفاق لا يزال بعيد المنال.

وكان ترمب قد صرح يوم الاثنين أنه مستعد للقصف العسكري للمنشآت النووية الإيرانية إذا لم يجرِ التوصل إلى اتفاق.

ولم تُطلع الولايات المتحدة الدول الأوروبية على خطتها لإجراء المحادثات النووية في عمان قبل الإعلان عنها من ترمب، وتوفر محادثات اليوم الخميس فرصة مهمة للتنسيق المحتمل بين الولايات المتحدة وأوروبا.

وتشنُّ روسيا منذ 24 فبراير/شباط 2022 هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتقول إن خطط كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيادة الولايات المتحدة، تهدد الأمن القومي الروسي.

مصدر:TRT ARABI
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