الهجمات على إيران
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البرلمان التركي يُدين العدوان الإسرائيلي على غزة وإيران
في أخبارنا لهذا اليوم: البرلمان التركي يُدين بالإجماع هجمات الاحتلال الإسرائيلي ويدعو إلى تحرُّك دولي عاجل، ودول أوروبية وآسيوية تُجلي رعاياها بسبب التصعيد بين إسرائيل وإيران
دقائق الذروة / TRT Global
18 يونيو 2025

البرلمان التركي يدين بالإجماع هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وإيران واصفا تلك الأعمال بأنها تهدد السلام الإقليمي، مجددا دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم مبدئي لوقف إسرائيل.

الاحتلال يقتل تسعين فلسطينيا في غزة بينهم اثنان وستون سقطوا في أثناء انتظارهم المساعدات، وغوتيريش يدين استهداف المدنيين، ويدعو إلى تحقيق "فوري مستقل" بشأن ذلك.

دول أوروبية وآسيوية تجلي رعاياها من إسرائيل وإيران في ظل التصعيد المتزايد في الصراع بين البلدين، الذي تضمن ضربات صاروخية متبادلة وارتفاعا في أعداد الضحايا المدنيين.

مصدر:TRT Arabi
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