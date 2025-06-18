البرلمان التركي يدين بالإجماع هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة وإيران واصفا تلك الأعمال بأنها تهدد السلام الإقليمي، مجددا دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم مبدئي لوقف إسرائيل.

الاحتلال يقتل تسعين فلسطينيا في غزة بينهم اثنان وستون سقطوا في أثناء انتظارهم المساعدات، وغوتيريش يدين استهداف المدنيين، ويدعو إلى تحقيق "فوري مستقل" بشأن ذلك.

دول أوروبية وآسيوية تجلي رعاياها من إسرائيل وإيران في ظل التصعيد المتزايد في الصراع بين البلدين، الذي تضمن ضربات صاروخية متبادلة وارتفاعا في أعداد الضحايا المدنيين.