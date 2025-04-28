وأضاف بيستوريوس في لقاء على قناة "أي آر دي" الألمانية العامة، أمس الأحد، أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى لو توقفت الولايات المتحدة عن ذلك.

واعتبر أن "الأمر لا يتعلق فقط بالتضامن مع أوكرانيا، بل يتعلق أيضاً بأمننا وسلامتنا في أوروبا". وتابع: "إذا سقطت أوكرانيا، وفاز (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في هذه الحرب بطريقة تمكنه من احتلال أوكرانيا، أو جزء كبير منها، فهذا يشكل أكبر تهديد لأراضي حلف شمال الأطلسي، وللدول المجاورة مثل مولدوفا وجورجيا".

وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين الدول التي تقدم الدعم السياسي والمالي والعسكري والإنساني لأوكرانيا.

ومنذ بداية الحرب، قدمت ألمانيا لأوكرانيا 44 مليار يورو على شكل مساعدات إنسانية أو مدفوعات مباشرة أو إمدادات أسلحة، وفقاً لمتحدث الحكومة الألمانية ستيفن هبسترايت في فبراير/شباط الماضي.

وبحسب تقرير معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) بشأن الإنفاق العسكري العالمي لعام 2024، تعد ألمانيا من بين الدول ذات الإنفاق العسكري الأعلى على مستوى العالم، حيث بلغ إنفاقها 88.5 مليار دولار العام الماضي.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.