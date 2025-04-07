الحرب على غزة
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القاهرة.. انطلاق قمة مصرية-أردنية-فرنسية بشأن غزة
انطلقت قمة ثلاثية مصرية-أردنية-فرنسية بالقاهرة، مساء اليوم الاثنين، بمشاركة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني.
القاهرة.. انطلاق قمة مصرية-أردنية-فرنسية بشأن غزة
الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني عبد الله الثاني، في القاهرة. / AFP
7 أبريل 2025

وأفادت وسائل إعلام مصرية بينها التليفزيون الحكومي، بانطلاق القمة بقصر الاتحادية شرق القاهرة، بثت لقطات متلفزة تظهر تصافح القادة الثلاثة بقصر الاتحادية قبل تأكيد بدء اللقاء.

من جهته أفاد الديوان الملكي الأردني، في بيان، بأن “قادة الأردن ومصر وفرنسا يؤكدون ضرورة أن يدفع المجتمع الدولي باتجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والعودة الفورية لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه”.

وأضاف بيان الديوان الملكي أن القادة "يؤكدون ضرورة استئناف وصول المساعدات الإنسانية الكافية للحد من الأزمة المتفاقمة التي يواجهها الفلسطينيون بقطاع غزة".

وذكر البيان أن "عاهل الأردن يحذر من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوّض الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة"، وأنه "يجدد تأكيد موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين"

  وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء المصرية، أن قمة ثلاثية مصرية-أردنية-فرنسية، لمناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووصل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة تستمر 3 أيام، وبدأت زيارة الرئيس الفرنسي المتحف المصري الكبير غرب القاهرة وجولة في شوارعها التاريخية ولا سيما في خان الخليلي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن السيسي عن توافقه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضرورة عودة وقف إطلاق النار بقطاع غزة ورفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 

مصدر:TRT ARABI
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