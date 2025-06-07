الحرب على غزة
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السفينة "مادلين" تقترب من قطاع غزة مع وصولها إلى السواحل المصرية
اقتربت السفينة "مادلين" من السواحل المصرية الشمالية في طريقها إلى قطاع غزة، وفق ما أعلنت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة"، اليوم السبت.
السفينة "مادلين" تقترب من قطاع غزة مع وصولها إلى السواحل المصرية
السفينة "مادلين" تقترب من السواحل المصرية الشمالية / AA
منذ ساعة واحدة

وقالت اللجنة الدولية في بيان، إن "اقتراب السفينة مادلين من شواطئ غزة يمثل تحدياً شجاعاً للسياسات الظالمة التي تحاصر المدنيين، ورسالة تضامن من شعوب العالم الحر مع شعبنا الصامد في غزة".

وأكدت أن تحالف "أسطول الحرية" على تواصل دائم مع الجهات القانونية والحقوقية الدولية لضمان سلامة النشطاء على متن السفينة، مشددة على أن "أي اعتداء على السفينة أو عرقلتها يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني".

من جهتها، طالبت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ريما حسن بتمكين السفينة "مادلين" من الوصول إلى غزة وضمان أمنها، مؤكدة أن أي محاولة لاستهدافها أو اعتراضها تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي.

 ويتوقع طاقم السفينة أن تصل الاثنين المقبل، إلى مسافة 100 ميل بحري بالقرب من غزة.

بدورها، قالت الناشطة الحقوقية وعضو لجنة ائتلاف "أسطول الحرية"، ياسمين أجر، إنهم يسعون لفتح ممرات إنسانية وإذا ما تمت مواجهتهم بالعنف، فهذه تكون جريمة حرب، مشيرة إلى أن السفينة "تحمل رسالة للعالم بضرورة الوقوف مع سكان القطاع".

وكانت السفينة "مادلين" قد انطلقت من جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا الأحد الماضي، وعلى متنها 12 ناشطاً دولياً لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية.

وكانت سفينة تابعة لتحالف "أسطول الحرية" قد تعرضت في مايو/أيار الماضي لـ"غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة" قرب مالطا، وفق ناشطين، ما حال دون وصولها إلى قطاع غزة.

وهددت إسرائيل مراراً باستخدام القوة لاعتراض أي سفن تحاول الوصول إلى غزة، وسبق أن هاجمت عام 2010 السفينة "مافي مرمرة" ضمن أسطول الحرية في سواحل فلسطين، مما أسفر وقتها عن استشهاد 10 مواطنين أتراك، واعتقال الناشطين الآخرين على متن السفينة.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
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