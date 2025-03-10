وقالت محافظة دير الزور في بيان على تليغرام، مساء الأحد: "تمكنّا من القبض على أربعة مجرمين من قادة فلول النظام البائد في دير الزور"، وأوضحت أن الأربعة هم "علي ثلاج ثلاج، وفؤاد عبد الخلف، وعبد الكريم مخلف المحمد، وأيسر عبد الحسيب الأيوب".

وأضافت أنهم "كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تخريبية تستهدف المقرات والمؤسسات الأمنية والحكومية في المحافظة".

كما أعلنت وزارة الدفاع السورية أنها تصدت لهجوم شنته قوات قسد (PKK/YPG الإرهابي) على جبهة الأشرفية بمدينة حلب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إنّ "الجيش السوري تمكن من التصدي لهجوم شنته قوات قسد على جبهة الأشرفية بمدينة حلب، وأوقع خسائر في المجموعات المهاجمة".

ودفعت وزارة الدفاع السورية بتعزيزات عسكرية من مناطق عدة إلى جبهات القتال ضد التنظيم الإرهابي في حلب.

وترفض قسد، واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي والمدعومة من الولايات المتحدة والتي تحتل أكثر من ثلث الأراضي السورية وتسيطر على معظم مناطق حقول النفط والغاز التي تُعرف بأنها "سلة سوريا الغذائية"، الاندماج بوزارة الدفاع السورية التي تشكلت ضمن الحكومة الجديدة بعد سقوط النظام السابق.

تحذير من حملات تحريضية

وحذّرت وزارة الإعلام السورية من حملات تحريضية بهدف إثارة الفوضى ونشر التضليل، وقال بيان للوزارة على تليغرام مساء الأحد: "تكثف جهات معادية (لم تحددها) حملاتها التحريضية، عبر وسائل الإعلام، بهدف إثارة الفوضى ونشر التضليل".

وبينت الوزارة السورية أنها "رصدت خلال اليومين الماضيين محاولات ممنهجة لإعادة تداول صور ومقاطع مصورة قديمة، يعود بعضها إلى سنوات سابقة وأخرى مأخوذة من خارج البلاد".

وأردفت أن ذلك يأتي "بهدف التلاعب بالرأي العام، وتقديمها على أنها أحداث جارية في الساحل السوري، في محاولة واضحة لإثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار"، وأكدت "ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي".

في السياق ذاته، نفت الكنائس المسيحية في مدينة اللاذقية شمال غربي سوريا، الأحد، المزاعم التي يتناقلها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حقيقة الوضع الحالي في الساحل السوري، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الكنائس المسيحية في اللاذقية، نشرته صفحة مطرانية اللاذقية للروم الأرثوذكس، على فيسبوك، وتناقله عديد من منصات التواصل، إذ شدّد البيان على ضرورة "تبني الأخبار الصادرة عبر الصفحات الكنسية الرسمية حصراً".

وقال البيان: "يتناقل بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخباراً مفادها أن كنائس اللاذقية تفتح صالاتها (قاعاتها) أمام العائلات والمدنيين السوريين، وهذه الأخبار غير صحيحة، لأن الوضع الحالي في اللاذقية لا يتطلب اتخاذ إجراءات كهذه، مع العلم بأننا على استعداد دائم لتقديم كل ما هو ممكن ومستطاع في هذه الظروف لخدمتكم".

والخميس الماضي، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توتراً أمنياً على وقع هجمات منسقة لفلول النظام المنهار، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام المنهار في الأرياف والجبال.

وأصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، قراراً بتشكيل لجنة للحفاظ على السلم الأهلي مكلفة مهام، بينها التواصل مع أهالي منطقة الساحل.

وفي كلمة متلفزة حول أحداث الساحل، قال الشرع، الأحد: "نجد أنفسنا أمام خطر جديد يتمثل في محاولات فلول النظام السابق ومَن وراءهم مِن الجهات الخارجية (لم يسمِّها) خلق فتنة وجر بلادنا إلى حرب أهلية، بهدف تقسيمها وتدمير وحدتها واستقرارها".

وأكد الرئيس السوري: "لن نتسامح مع فلول النظام المنهار، الذين ارتكبوا الجرائم ضد قوات جيشنا ومؤسسات الدولة، وهاجموا المستشفيات وقتلوا المدنيين الأبرياء، وبثوا الفوضى في المناطق الآمنة".

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف للمبادرة، فيما رفضتها مجموعات مسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط النظام المنهار.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.