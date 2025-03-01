الحرب على غزة
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لازاريني: تخلُّص إسرائيل من الأونروا لن يحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين
أكّدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم السبت أن تخلُّص إسرائيل من الوكالة لن يحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين، بل قد يفاقم المشكلة.
لازاريني: تخلُّص إسرائيل من الأونروا لن يحلّ قضية اللاجئين الفلسطينيين
لازاريني يؤكد أن تخلص إسرائيل من وكالة الأونروا يفاقم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين / MAXAR TECHNOLOGIES VIA GOOGLE/ Handout via Reuters
1 مارس 2025

وشدد مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني في تصريحات لمجلة 972+ الإسرائيلية، ونشرت الوكالة الأممية فحواها، على أن الأونروا هي العمود الفقري لعملية المساعدات في قطاع غزة، كما تواصل العمل على توفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وأشار إلى أن "تخلص (إسرائيل) من الوكالة لن يحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، باعتبارها قضية سياسية، بل قد يفاقم المشكلة".

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسميّ بها، ودخل القانونان حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وأنها تتمسك بمواصلة عملها وترفض الحظر الإسرائيلي.

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو الاستبدال بها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية وكالة الأونروا".

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهراً، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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