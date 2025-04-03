وقالت الحركة: "نعد هذا القرار موقفاً غير أخلاقي يمثل تواطؤاً فاضحاً مع مجرم حرب فارٍّ من العدالة الدولية، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ العدالة الإنسانية".

ورأت أن قرار المجر "يشكل صفعة لمبدأ العدالة الدولية، ويجسّد سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية، وعلى رأسها المجر والولايات المتحدة، بما يكرس تقويض النظام القضائي الدولي، ويشجّع على الإفلات من العقاب، ويمثل تهديداً مباشراً للسلم والاستقرار العالميين".

وطالبت الحركة حكومة المجر بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار المنحاز والمخزي"، والوفاء بالتزاماتها القانونية، وتسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبته على جرائمه.

بدورها، عدَّت وزارة الخارجية الفلسطينية استقبال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، نتنياهو، "استخفافاً بالعدالة والقانون الدوليين".

وقالت في بيان، إن "الاستقبال، الذي يترافق مع تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا، يشجع نتنياهو وأركان حكومته على مواصلة ارتكاب الجرائم، وتهشيم مسار العدالة الدولية، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب".

والخميس، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها نتنياهو المطلوب للعدالة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وقال متحدث الحكومة المجرية زولتان كوفاكس، في منشور على منصة إكس، إن "غيرغلي غولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أعلن أن الحكومة قررت الانسحاب من المحكمة".

وأضاف أن "عملية انسحاب البلاد من الجنائية الدولية ستبدأ الخميس، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدستورية والقانونية الدولية".

ألمانيا من جهتها انتقدت قرار المجر الانسحاب من المحكمة، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس "هذا يوم سيئ للقانون الجنائي الدولي".

جاء ذلك في تصريح للصحفيين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يستمر يومين في بروكسل.

وفي معرض إشارتها إلى القواعد الواضحة للاتحاد الأوروبي وميثاق روما الأساسي، أوضحت بيربوك: "لقد ذكرت مراراً وتكراراً بوضوح أنه لا يوجد أحد في أوروبا فوق القانون، وأن هذا ينطبق على جميع مجالات القانون".

وفي زيارة تستغرق 4 أيام، وصل نتنياهو إلى المجر، فجر الخميس، في أول زيارة لدولة أوروبية منذ صدور مذكرة الاعتقال، في تحدٍّ من جانبه وبودابست للمحكمة. ودعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانوناً باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.

ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضو في المحكمة.

واعتُمد "نظام روما الأساسي"، المعنيّ بإنشاء محكمة جنائية دولية، في العاصمة الإيطالية عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في 2002، ويُعد هذا النظام حجر الزاوية في إنشاء المحكمة الجنائية بصفتها أول هيئة قضائية دولية دائمة مختصة بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.