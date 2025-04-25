وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة أن "العدوان الأمريكي شن سلسلة غارات على جزيرة كمران في محافظة الحديدة، وغارة واحدة على مديرية الصليف بالمحافظة".

وقالت القناة لاحقاً، إن 6 غارات أمريكية استهدفت مديرية باجل بالمحافظة ذاتها.

وتعدّ كمران من أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر، وتتبع إدارياً محافظة الحديدة الساحلية، كما تعد مديرية الصليف من أهم مديريات الحديدة التي تضم ميناء الصليف البحري.

وتقع مديرية باجل في الجزء الأوسط من الحديدة، على بعد 55 كلم شمال شرقي المدينة، وتمتد من حدود مديرية المراوعة حتى محافظتي صنعاء والمحويت، وتعد من أكبر المديريات، وتعتبر البوابة الرئيسية لمحافظة الحديدة.

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، شنت الولايات المتحدة نحو 1000 غارة على اليمن، قتلت 217 مدنياً وأصابت 436 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات للحوثيين لا تشمل الضحايا من قواتهم.

وبدأت هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.