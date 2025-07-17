فيدان يقول إن إسرائيل لا تريد السلام ولا الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى "حقيقة واضحة للغاية مفادها أن مجلس الأمن الدولي لم يكتف بتخييب آمال سكان غزة، بل أصاب أيضا الكرامة الإنسانية بخيبة أمل".

الشرع يرفض أن تكون سوريا مكانا للتقسيم ويقول إن العدو الإسرائيلي يسعى لتحويلها إلى ساحة فوضى، مشيرا إلى تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل لاستعادة الأمن في محافظة السويداء.

"الجنائية الدولية" ترفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن مبررات تل أبيب المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة "غير قائمة".