تركيا
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فيدان: إسرائيل ترفض السلام ومجلس الأمن خذل الكرامة الإنسانية
في أخبارنا لهذا اليوم: فيدان يقول إن إسرائيل لا تريد السلام ولا الاستقرار ومجلس الأمن أصاب الكرامة الإنسانية بخيبة أمل، وحداد 3 أيام جراء مقتل وإصابة نحو 70 شخصاً في حريق بمدينة الكوت في العراق
دقائق الذروة / TRT Global
17 يوليو 2025

فيدان يقول إن إسرائيل لا تريد السلام ولا الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى "حقيقة واضحة للغاية مفادها أن مجلس الأمن الدولي لم يكتف بتخييب آمال سكان غزة، بل أصاب أيضا الكرامة الإنسانية بخيبة أمل".

الشرع يرفض أن تكون سوريا مكانا للتقسيم ويقول إن العدو الإسرائيلي يسعى لتحويلها إلى ساحة فوضى، مشيرا إلى تكليف بعض الفصائل المحلية ومشايخ العقل لاستعادة الأمن في محافظة السويداء.

"الجنائية الدولية" ترفض طلب إسرائيل إلغاء مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن مبررات تل أبيب المتعلقة بعدم اختصاص المحكمة "غير قائمة".

مصدر:TRT Arabi
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