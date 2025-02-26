وقالت الوكالة اللبنانية: "استُشهدت المواطنة ليا أبو كرنيب فجراً، في مستشفى الشيخ راغب حرب في تول النبطية، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء عدوان جوي (إسرائيلي) استهدف في 15 فبراير/شباط الحالي سيارة على طريق عربصاليم-جرجوع".

وأضافت أن العدوان الإسرائيلي "أدى حينها إلى سقوط شهيدين، وجرح أيضاً شقيقتي أبو كرنيب وإحدى قريباتها".

وفي 15 فبراير/شباط الجاري، قُتل شخصان وأُصيب 5 آخرون بينهم طفلان، بغارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة عربصاليم، بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وارتكبت إسرائيل 1033 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ بدء سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ما خلّف 82 قتيلاً و279 جريحاً على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

ورغم مُضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة بالإبقاء على وجودها في 5 تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، دون أن تعلن حتى الساعة موعداً رسمياً للانسحاب منها.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، ما خلّف 4 آلاف و112 قتيلاً و16 ألفاً و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.