أوقفت الشرطة البريطانية الأربعاء، 6 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "PKK" الإرهابي.

وأعلنت شرطة لندن في بيان أن مديرية مكافحة الإرهاب شنت صباحا عمليات متزامنة على عدة عناوين، أسفرت عن توقيف 6 أشخاص بينهم امرأتان للاشتباه بانتمائهم لـ"PKK".

كما فتشت الشرطة 8 عناوين في العاصمة في إطار التحقيق، بينها مركز المجتمع الكردي في منطقة هارينغي شمال لندن.

ونقل البيان عن هيلي فلاناغان، نائبة مدير مكافحة الإرهاب بشرطة لندن قولها: "نفذت عملية بعد تحقيق هام حول الأنشطة التي يعتقد أنها مرتبطة ب PKK’".

وأضافت: "آمل أن تكون التوقيفات مؤشرًا على أننا لن نتسامح مع أي نشاط إرهابي، وأننا سنتحرك في حالة اعتقادنا أنه قد يسبب ضررًا للمجتمعات في المملكة المتحدة أو في أي مكان آخر".

وشددت على أن العملية المذكورة تهدف إلى حماية الجميع وخاصة المجتمعين التركي والكردي المقيمين في البلاد.

ودعت كل شخص يعتقد أنه متأثر أو مستهدف من قبل أشخاص مرتبطين بتنظيم "PKK" إلى التواصل مع الشرطة.







