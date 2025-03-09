وقال شهود عيان إنّ مدفعية جيش الاحتلال المتمركزة على الحدود الشرقية لمدينة غزة أطلقت قذيفة على تجمّع للأهالي في حي الشجاعية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي وقت لاحق أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بشكل مكثف في منطقة السناطي شرق عبسان الكبيرة في خان يونس، وفقاً لشهادات أخرى من المنطقة.

ويأتي هذا القصف في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في قطاع غزة، الذي أسفر عن مزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للعمليات العسكرية والتوغل في مناطق مختلفة من القطاع.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد: “وصل إلى مستشفيات القطاع 5 شهداء و37 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفاً و458 شهيداً و111 ألفاً و897 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.

وفي سياق متصل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إنّ "مسيّرة تابعة لسلاح الجو قصفت مسلّحين حاولوا زرع عبوات ناسفة قرب قواته شمال قطاع غزة".

من جانب آخر، أفادت تقارير بأن إسرائيل قد ارتكبت إبادة في غزة بدعم أمريكي بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، ما أسفر عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، فضلاً عن فقدان أكثر من 14 ألف شخص.

في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، بوساطة مصر وقطر ودعم من الولايات المتحدة. الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل، كل منها مدتها 42 يوماً.

وقد انتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في بداية مارس/آذار الجاري، فيما رفضت إسرائيل الدخول في المرحلة الثانية التي تتضمن إنهاء الحرب. ويسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المدعوم بتأييد أمريكي، لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق بهدف الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الالتزامات العسكرية والإنسانية.

ومع انتهاء المرحلة الأولى أغلقت إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مرة أخرى، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، ما يُعَدّ خطوة إضافية في محاولة للضغط على حماس من خلال استخدام التجويع، كما تهدد إسرائيل باتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى قد تؤدي إلى استئناف الحرب.