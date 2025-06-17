الهجمات على إيران
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ترمب يشترط تخلي إيران عن الأسلحة النووية وينفي عقد محادثات سلام معها
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه يريد "نهاية حقيقية" للمشكلة النووية مع إيران تتضمن "تخلي (إيران) بالكامل" عن الأسلحة النووية، فيما نفى عقد محادثات سلام مع طهران بعد العدوان الإسرائيلي.
ترمب يشترط تخلي إيران عن الأسلحة النووية وينفي عقد محادثات سلام معها
ترمب يشترط تخلي إيران عن الأسلحة النووية وينفي عقد محادثات سلام معها / Reuters
منذ 5 ساعات

وقال ترمب في تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في أثناء عودته من قمة مجموعة السبع في كندا اليوم الثلاثاء، إن على طهران "التخلي عنه بالكامل... لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، الأمر بسيط للغاية".

وأشار ترمب إلى أنه قد يرسل المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أو نائبه جيه.دي فانس للقاء مسؤولين إيرانيين، لكنه أضاف أن "الأمر يتوقف على ما سيحدث عندما أعود".

وأضاف رداً على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستُبطئ وتيرة هجماتها على إيران: "ستعرفون خلال اليومين المقبلين... لم يخفف أحد هجماته حتى الآن".

وأضاف ترمب أنه لم يلحظ حتى الآن أي مؤشرات على تدخل كوريا الشمالية أو روسيا لمساعدة إيران.

وأكد الرئيس أن واشنطن تعمل على مساعدة الأمريكيين الذين يحاولون الفرار من المنطقة في ظل الحرب بين إسرائيل وإيران، قائلاً: "نعمل على ذلك ونبذل قصارى جهدنا".

وفي منشور على حسابه على موقع "تروث سوشيال"، نفى الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، أنباء عن عقد الولايات المتحدة محادثات سلام مع إيران بعد العدوان الإسرائيلي.

وقال ترمب: "لم أتواصل إطلاقاً مع إيران لإجراء محادثات سلام. هذه أخبار ملفقة وكاذبة تماماً".

وتابع ترمب: "إذا أرادوا (الإيرانيون) اللقاء، فهم يعرفون كيف يصلون إليّ. كان عليهم قبول الاتفاق المطروح، وكان من الممكن إنقاذ أرواح كثيرة".

وأعلنت طهران، الجمعة، تعليق المباحثات النووية مع الولايات المتحدة، عقب الهجوم الإسرائيلي الواسع على إيران الذي طال عدة أهداف بينها منشآت نووية.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، هجوماً واسعاً على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلَّف إجمالاً 224 قتيلاً و1277 جريحاً، وفق التليفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وخلَّفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلاً و592 مصاباً، وأضراراً مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.

وتعد تل أبيب وطهران كل منهما الأخرى العدو الألدّ، ويعدّ عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالاً من "حرب الظل"، عبر تفجيرات واغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

مصدر:TRT Arabi
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