وأفادت مصادر طبية وشهود عيان، باستشهاد 22 فلسطينياً في مختلف مناطق قطاع غزة منذ الصباح.

ففي مدينة رفح جنوبي القطاع، ارتفع عدد الشهداء من 5 إلى 9 في ثلاث غارات جوية استهدفت تجمعين لمدنيين ومنزلاً مأهولاً.

وبحسب مصدر طبي وشهود عيان، أسفرت الغارة الأولى في حي تل السلطان عن استشهاد 5 فلسطينيين، فيما أدّت الثانية إلى استشهاد 3 في الحي السعودي غرب المدينة، وأسفر استهداف منزل بحي الجنينة عن استشهاد شخص.

وفي مدينة غزة استُشهد 13 فلسطينياً في قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من حيَّي التفاح والزيتون.

وقال مصدر طبي لوكالة الأناضول، إن قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً لعائلة عودة على شارع صلاح الدين شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، أسفر عن استشهاد فلسطينيَّين اثنين.

فيما قال شهود عيان إن فلسطينيَّين قُتلا بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقيّ غزة.

وفجر السبت استُشهد 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في حي التفاح، بحسب مصدر طبي للأناضول.

وقصفت مقاتلات إسرائيلية منزلاً لعائلة النجار في منطقة "السرايا" وسط مدينة غزة، كان سكانه أخلوه في وقت مسبق، حسب المصدر نفسه.

كما قال نقلاً عن شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ غارة على مسجد "عماد عقل" المقصوف سابقاً شرق حي الزيتون.

وفي وسط القطاع أفاد مصدر طبي بإصابة 3 فلسطينيين بقصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة المغراقة.

كما شنت مقاتلات إسرائيلية غارة على منزل غير مأهول في مخيم النصيرات وسط القطاع دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وشمالي مخيم البريج أطلقت آليات للاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة شرق منطقة جحر الديك وسط القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة بغزة فجر الثلاثاء وحتى السبت، قتلت إسرائيل 634 فلسطينياً وأصابت 1172 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

ويمثّل هذا التصعيد الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

ورغم التزام حركة حماس جميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضيّ قدماً في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلّفَت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.