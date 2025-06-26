الحرب على غزة
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دعوات إسرائيلية لإنهاء الحرب
في أخبارنا لهذا اليوم: وزراء إسرائيليون يدعون لإنهاء الحرب، والبنك المركزي يمنح سوريا 146 مليون دولار لاستعادة الكهرباء
26 يونيو 2025

وزراءٌ إسرائيليونَ يدعونَ لإنهاءِ الحربِ

معترفينَ بفشلِ العملياتِ العسكريةِ الإسرائيليةِ في القطاعِ، والقسامُ تتهمُ نتنياهو بزجِّ جنودِه في وحلِ غزةَ خدمةً لأهدافٍ سياسيةٍ وهميةٍ.

مئةٌ وستةٌ وأربعونَ مليونَ دولارٍ منحةٌ منَ البنكِ الدوليِّ إلى سوريا

لدعمِ جهودِ استعادةِ الكهرباءِ، وذلكَ ضمنَ حزمةِ تمويلاتٍ جديدةٍ شملتْ دولاً أخرى كالعراقِ ولبنانَ.

"شيوعيٌّ متطرفٌ، ومظهرُه بشعٌ، صوتُه مزعجٌ، ليسَ ذكياً، وكلُّ منْ يدعمُهُ أحمقُ"..

بهذهِ الكلماتِ هاجمَ ترمب المرشحَ الديمقراطيَّ المسلمَ الذي فازَ بالانتخاباتِ التمهيديةِ على منصبِ عمدةِ مدينةِ نيويورك زهران ممداني.

مصدر:TRT Arabi
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