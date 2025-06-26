وزراءٌ إسرائيليونَ يدعونَ لإنهاءِ الحربِ

معترفينَ بفشلِ العملياتِ العسكريةِ الإسرائيليةِ في القطاعِ، والقسامُ تتهمُ نتنياهو بزجِّ جنودِه في وحلِ غزةَ خدمةً لأهدافٍ سياسيةٍ وهميةٍ.

مئةٌ وستةٌ وأربعونَ مليونَ دولارٍ منحةٌ منَ البنكِ الدوليِّ إلى سوريا

لدعمِ جهودِ استعادةِ الكهرباءِ، وذلكَ ضمنَ حزمةِ تمويلاتٍ جديدةٍ شملتْ دولاً أخرى كالعراقِ ولبنانَ.

"شيوعيٌّ متطرفٌ، ومظهرُه بشعٌ، صوتُه مزعجٌ، ليسَ ذكياً، وكلُّ منْ يدعمُهُ أحمقُ"..

بهذهِ الكلماتِ هاجمَ ترمب المرشحَ الديمقراطيَّ المسلمَ الذي فازَ بالانتخاباتِ التمهيديةِ على منصبِ عمدةِ مدينةِ نيويورك زهران ممداني.