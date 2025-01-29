سوريا الجديدة
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وفد روسيا يؤكد احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها خلال زيارته دمشق
ركزت زيارة وفد روسيا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، على عدة قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.
وفد روسيا يؤكد احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها خلال زيارته دمشق
وفد روسيا يبحث احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها خلال زيارته دمشق / صورة: AA (AA)
29 يناير 2025

وأكد الجانب الروسي دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حالياً في سوريا، فيما سلَّط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

وشارك الجانبان في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها النظام السوري المنهار.

وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها التعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة.

كما شددت الإدارة الجديدة على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

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