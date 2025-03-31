وأوضح دميترييف، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن المعادن الأرضية النادرة تمثل مجالاً مهماً للتعاون بين البلدين، وأن المناقشات حول هذا الموضوع، بالإضافة إلى مشروعات أخرى، قد انطلقت بالفعل.

كما أشار دميترييف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عرض على الولايات المتحدة في أعقاب مفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا حول مسودة اتفاق بخصوص المعادن، أن تُشارك في عمليات التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة في روسيا ضمن إطار اتفاق اقتصادي مستقبلي.

وأكد دميترييف، الذي كان جزءاً من الفريق الروسي في محادثات مع المسؤولين الأمريكيين في السعودية في فبراير/شباط الماضي، أن بعض الشركات أبدت اهتماماً بالمشروعات، دون أن يذكر أسماء الشركات أو يقدم تفاصيل إضافية.

ووفقاً لصحيفة إزفيستيا، فإن من المتوقع أن تجري مناقشة التعاون بشكل أوسع في الجولة المقبلة من المحادثات الروسية الأمريكية، التي قد تُعقد في منتصف أبريل/نيسان في السعودية.

يُذكر أن المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية الأخرى، التي تعتبر أساسية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، قد نالت اهتماماً عالمياً في الأشهر الأخيرة بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للحد من هيمنة الصين على هذا القطاع.