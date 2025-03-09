سوريا الجديدة
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الشرع يدعو للحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي في سوريا
دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى الحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي في سوريا، بعد اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد في غرب البلاد.
الشرع يدعو للحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي في سوريا
الرئيس السوري أحمد الشرع / AP
9 مارس 2025

وأعلنت الرئاسة السورية تشكيل لجنة "مستقلة" بهدف التحقيق في الأحداث التي وقعت غربَ البلاد، لافتة إلى أنها تتألف من سبعة أشخاص.

وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف محافظة اللاذقية الساحلية على خلفية اعتقال قوات الأمن مطلوباً، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار. وأرسلت السلطات تعزيزات إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس المجاورة في الساحل الغربي، إذ أطلقت قوات الأمن عمليات واسعة النطاق لتعقب موالين للأسد.

وتعد هذه الأحداث الأعنف التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالأسد المنتمي إلى الأقلية العلوية، في 8 ديسمبر/كانون الأول.

وقال الشرع في كلمة ألقاها في أحد مساجد دمشق في وقت مبكر الأحد إن "ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة".

أضاف: "يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، على السلم الأهلي قدر المستطاع"، مؤكداً أن السوريين قادرون على "أن نعيش سوية بهذا البلد".

وفي وقت سابق الأحد، أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية بوقوع اشتباكات عنيفة تجري في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس التي فر إليها عدد من مجرمي الحرب التابعين لنظام الأسد البائد ومجموعات من الفلول المسلحة التي تحميهم، وفق "سانا".

والأحد أيضاً، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إرسال تعزيزات أمنية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء، وفق ما نقلت الوكالة، التي قالت في خبر سابق إن قوات الأمن تمكنت من إفشال هجوم لفلول النظام البائد على شركة "سادكوب" البترولية في محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد.

مصدر:TRT Arabi
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