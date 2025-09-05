وأفادت البعثة في تقرير بأن كلاً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ارتكبا فظائع، من بينها جرائم حرب، على نطاق واسع خلال الحرب الأهلية التي دخلت عامها الثالث.

وقال رئيس البعثة محمد شاندي عثمان في بيان: "ارتكبت قوات الدعم السريع مزيداً من الجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل عمليات قتل وعنف جنسي وعنف قائم على أساس النوع، ونهب وتدمير لسبل العيش على نطاق واسع، ووصلت في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد والإبادة".

وقبل أيام، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 18 مدنياً وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء قصف مدفعي لـ"قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان.