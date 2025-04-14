وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، ونقلتها وكالة رويترز، أوضح ترمب أنه اجتمع مع مستشاريه لمناقشة الملف الإيراني، قائلاً: "سنتخذ قراراً بشأن إيران على نحو سريع للغاية"، دون أن يورد تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، نقل موقع أكسيوس الإخباري، عن مصدرين مطلعين أنه من المتوقع عقد جولة ثانية من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

ومساء السبت، اختتمت الولايات المتحدة وإيران جولة أولى من المحادثات غير المباشرة انعقدت في سلطنة عمان، شارك فيها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مع الاتفاق على عقد جولة ثانية الأسبوع المقبل.

وقال البلدان، عبر بيانات وتصريحات رسمية، إن المحادثات، السبت، بشأن الملف النووي ورفع العقوبات "جرت في أجواء إيجابية وبناءة".

وتتهم الولايات المتحدة، إلى جانب إسرائيل ودول أخرى، إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، بينما تصرّ طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية، من بينها توليد الكهرباء.