الحرب على غزة
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إطلاق صاروخ من اليمن يُعطل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون بشكل مؤقت
أعلن جيش الاحتلال اليوم الأحد، اعتراض صاروخ، أُطلق من اليمن، وتسبب في تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق بالبلاد، وتعطيل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون بشكل مؤقت.
إطلاق صاروخ من اليمن يُعطل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون بشكل مؤقت
أفراد الطوارئ يعملون في موقع هجوم صاروخي، أُطلق من اليمن، عند مدخل مطار بن غوريون في تل أبيب، إسرائيل، 4 مايو/أيار 2025. / Reuters
25 مايو 2025

وفي بيان نشره على إكس، قال الجيش: "‏متابعة لتفعيل الإنذارات قبل قليل في عدد من المناطق داخل البلاد، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن".

ودوت صفارات الإنذار في القدس، وبيتار عيليت وبيت شيمش والبحر الميت ومستوطنات غوش عتسيون في الضفة الغربية وعدد من المناطق الأخرى، وفق ما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إنه جرى اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أُطلق من اليمن بواسطة صاروخ إسرائيلي من طراز "حيتس 3". وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بسقوط شظايا من الصاروخ الاعتراضي في منطقة مفتوحة جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن "تعليق الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بتل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن". ​​

​​​​​وفي وقت لاحق، تحدثت القناة 12 العبرية عن استئناف حركة الطيران في مطار بن غوريون، بعد توقف مؤقت نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن.

وتعليقاً على ادعاءات اعتراض الصاروخ، قالت القناة 12 إنه جرى بواسطة منظومة "حيتس" فوق صحراء النقب.

ويقول الحوثيون إنهم يطلقون الصواريخ على إسرائيل "نصرة للفلسطينيين في غزة"، وإنهم مستمرون في ذلك ما واصلت تل أبيب حرب الإبادة على القطاع.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT ARABI
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