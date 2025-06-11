وأمس الثلاثاء، أعلن وزراء خارجية بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج، في بيان مشترك، عن "فرض عقوبات وتدابير أخرى تستهدف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ووفق صحيفة "التايمز" البريطانية، تشمل العقوبات تجميد أصول الوزيرين، ومنعهما من دخول البلاد، ومنع المؤسسات المالية من إقامة علاقات معهما.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، تعليقاً على القرار: "نرى أن ذلك لا يساعد. هذا لا يفيد بشيء للاقتراب من وقف إطلاق نار في غزة".

واعتبرت أن العقوبات يجب أن تركز على "حماس"، وأضافت: "نشعر بقلق إزاء أي خطوة تزيد عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي".

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في منشور على منصة "إكس" أمس الاثنين: "هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الحرب".

وأضاف: "نرفض أي فكرة عن التكافؤ ونذكر شركاءنا بألا ينسوا مَن هو العدو الحقيقي"، على حد تعبيره، وتابع: "تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات وتقف إلى جانب إسرائيل".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال مؤتمر صحفي: "أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".

ترحيب فلسطيني

في المقابل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط قوله أمس الثلاثاء، إن "هذه خطوة طال انتظارها وضرورية نحو تعزيز العدالة والمساءلة".

وأضاف زملط: "في حين أن هذه التصنيفات الفردية تُعدّ خطوة مهمة إلى الأمام، فإن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس وزراء (بنيامين نتنياهو) مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لا تزال بمنأى عن المساءلة".

وتابع: "لذلك، ندعو المملكة المتحدة إلى فرض عقوبات على مستوى الحكومة الإسرائيلية وحظر كامل على توريد الأسلحة إليها، بما يتماشى مع القوانين الدولية والبريطانية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024".

وفي 19 يوليو/تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وقال زملط: "مع الترحيب بإعلان اليوم، يجب أن يكون مصحوباً، وليس بديلاً، بالوفاء بوعود حكومة المملكة المتحدة بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، داعياً إياها إلى الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومراراً دعا الوزيران منذ بدء الإبادة إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وطرد المواطنين الفلسطينيين منه، وإقامة مستوطنات على أراضيهم، ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.