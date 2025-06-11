الحرب على غزة
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فيدان يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي الوضع في غزة ومساعي وقف إطلاق النار
بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الوضع في غزة ومساعي وقف إطلاق النار، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.
فيدان يبحث هاتفياً مع نظيره السعودي الوضع في غزة ومساعي وقف إطلاق النار
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان / AP
11 يونيو 2025

وتناول الجانبان التحضيرات المتعلقة بالاجتماعات المقبلة بشأن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى التحضيرات للاجتماع 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المقرر عقده في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو/حزيران الجاري.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفَت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 182 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

ومنذ 18 عاماً تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل نحو 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وتحتلّ إسرائيل منذ عقود أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
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