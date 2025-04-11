وفي آخر الغارات مساء الجمعة، استُشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة "نبهان" في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وفق ما أفاد به مصدر طبي.

جاء ذلك في سلسلة غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مناطق متفرقة شرق مدينة غزة، بعد ساعات من تهديد جيش الاحتلال بمهاجمة المنطقة "بقوة".

وسبقها استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وفق مصدر طبي.

وفي وقت سابق، استُشهد 3 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضح المصدر الطبي أن عددا من الفلسطينيين (لم يحددهم) أصيبوا أيضا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة جمعة في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وفجر الجمعة، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في خان يونس جنوبي القطاع، إثر استهداف مقاتلاته منزلا يعود لعائلة "الفرّا"، ما أسفر عن استشهاد 10 أفراد من العائلة، بينهم نساء وأطفال، وفق مصدر طبي.

كما استُشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غربي خان يونس.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في استهدافين متتاليين من مسيرات إسرائيلية لمحيط مدرسة المزرعة الشرقية.

وفي شمالي غزة، استُشهد 5 فلسطينيين في منطقتين منفصلتين بمدينة بيت لاهيا، منهم 3 استُشهدوا صباحا بعد استهداف بوابة مدرسة كانت تؤوي نازحين في منطقة العطاطرة غرب المدينة، واثنان باستهداف تجمع مواطنين.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "50 ألف و912 شهيدا و115 ألف و981 إصابة".

إصابة جنديين إسرائيليين

وأعلن جيش الاحتلال إصابة عسكريين اثنين في معارك جنوبي قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية، ويتعلق الأمر بإصابة جندي من لواء غولاني بـ"جروح خطيرة" جنوبي قطاع غزة، بحسب بيان أول لجيش الاحتلال.

وقال بيان آخر صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: "في وقت سابق اليوم أطلقت خلية مسلحة النار على قوات في جنوب قطاع غزة، حيث أصيب ضابط بجروح متوسطة، تم نقله على إثرها للعلاج في المستشفى".

وأضاف البيان: "ردت القوات بإطلاق النار نحو الخلية وقضت على مسلحين"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وتأتي المعارك في وقت تحاول فيه إسرائيل ضم منطقة رفح، التي تشكل خمس أراضي غزة، إلى منطقة عازلة تستعد لإنشائها جنوب قطاع غزة وتحظر على الفلسطينيين الوصول إليها.

ووفق إعلام عبري، فإن المنطقة العازلة التي يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإنشائها تبلغ مساحتها 75 كيلومترا مربعا وتقع بين طريقي فيلادلفيا وموراج وتضم مدينة رفح والأحياء المجاورة لها.

وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشروع بإقامة ما أسماه "محور موراج" لفصل مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي، قُتل 846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بينهم 407 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وتشير المعطيات إلى إصابة 5758 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب بينهم 2588 بالمعارك البرية في قطاع غزة.

وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قتلوا أو جرحوا في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وإسرائيل.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.