غارات إسرائيلية على اليمن تسفر عن ضحايا وتثير إدانة أممية

شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة في غرب اليمن، مما أدى إلى وفاة ستة أشخاص وإصابة أربعين آخرين. وقد أدانت الأمم المتحدة هذه الهجمات، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين الدولية وحماية المدنيين.

هجوم في سوريا يسفر عن قتلى وجرحى

أعلنت قوات إدارة العمليات العسكرية السورية عن مقتل اثنين من عناصر الأمن وإصابة عشرة آخرين في هجوم نفذه فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقع الهجوم خلال حملة تمشيط استهدفت أتباع النظام في الريف الغربي لمحافظة حمص.

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد

قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة إلى 47.50%، بعد أن كان ثابتاً عند 50%. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لدعم مستويات انخفاض التضخم في البلاد وتحفيز النمو الاقتصادي.