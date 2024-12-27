سوريا الجديدة
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مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في اليمن
مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في اليمن.. والمركزي التركي يقرر خفض سعر الفائدة إلى سبعة وأربعين بالمئة من TRT عربي.. أنا آمال زعامطة وهذا موجز الأخبار ليوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من ديسمبر
دقائق الذروة
27 ديسمبر 2024

غارات إسرائيلية على اليمن تسفر عن ضحايا وتثير إدانة أممية

شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة في غرب اليمن، مما أدى إلى وفاة ستة أشخاص وإصابة أربعين آخرين. وقد أدانت الأمم المتحدة هذه الهجمات، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين الدولية وحماية المدنيين.

هجوم في سوريا يسفر عن قتلى وجرحى

أعلنت قوات إدارة العمليات العسكرية السورية عن مقتل اثنين من عناصر الأمن وإصابة عشرة آخرين في هجوم نفذه فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وقع الهجوم خلال حملة تمشيط استهدفت أتباع النظام في الريف الغربي لمحافظة حمص.

البنك المركزي التركي يخفض سعر الفائدة لدعم الاقتصاد

قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة إلى 47.50%، بعد أن كان ثابتاً عند 50%. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لدعم مستويات انخفاض التضخم في البلاد وتحفيز النمو الاقتصادي.

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