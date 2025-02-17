سياسة
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"تقويض للسلام".. الجيش الصيني يندد بمرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان
ندد الجيش الصيني، اليوم الاثنين، بمرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان خلال عطلة نهاية الأسبوع، معتبراً أن هذه الخطوة "تؤثر سلباً في السلام والاستقرار الإقليمي".
"تقويض للسلام".. الجيش الصيني يندد بمرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان
سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان في 8 مايو/أيار 2024. / صورة: AP (AP)
17 فبراير 2025

ومرت السفينة عبر المضيق يوم الأحد، حسبما أعلنت السلطات التايوانية. قبل ذلك، كانت سفينتان حربيتان أمريكيتان قد سلكتا نفس المسار في الأيام السابقة.

وفي تعليق له على الحادثة، قال لي شي المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني إن مرور السفينة "يؤدي إلى خلق اضطرابات بشكل متعمد ويقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

كما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية صباح الاثنين أنها رصدت 41 طائرة و9 سفن عسكرية صينية بالقرب من تايوان خلال الساعات الـ24 الماضية. وتواصل سفن الولايات المتحدة وحلفائها عبور مضيق تايوان بانتظام، معتبرين إياه ممراً مائياً دولياً مهماً.

في 10 فبراير/شباط عبرت سفينتان أمريكيتان، مدمرة وسفينة مخصصة للأبحاث المحيطية، المضيق. وكانت الصين قد أعربت عن استيائها من هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها "تزيد المخاطر الأمنية" وتعتبر "إشارة سيئة" تشجع على دعم استقلال الجزيرة. وكان هذا هو أول مرور للسفن الأمريكية عبر المضيق منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه في يناير/كانون الثاني.

وفي السنوات الأخيرة زادت الصين ضغوطها على تايوان، التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، كما كثفت مناوراتها العسكرية في المناطق المحيطة بها، وأكدت بكين أنها لا تستبعد استخدام القوة لاستعادة سيادتها على الجزيرة.

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