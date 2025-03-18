وأكدت الحركة في بيان، أن "جرائم الاحتلال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتشكل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها". وأشادت بـ"المواقف العربية والإسلامية والدولية المندّدة والرافضة لاستئناف المجرم نتنياهو وحكومته المتطرّفة عدوانها المتوحّش، بعد انقلابها على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وطالبت الحركة "الأمم المتحدة، بمختلف مؤسساتها السياسية والقانونية والإنسانية، بالتحرّك العاجل والوقوف بحزم أمام انتهاكات الاحتلال الصهيوني للقانون الدولي". وأكدت أن "الشعب الفلسطيني سيظل صامداً في مواجهة هذه الجرائم"، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية.

وفي بيان آخر، دعت الحركة الثلاثاء، جماهير الأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى مواصلة وتصعيد كل أشكال الحراك التضامني مع غزة، وحثت على العمل على عدة محاور للحراك التضامني، أهمها تنظيم المسيرات والفعاليات التضامنية في المدن والعواصم العالمية، ورفع الصوت عالياً لرفض العدوان والتنديد بجرائم الاحتلال والدعم الأمريكي لهذه الحرب العدوانية.

كما دعت الحركة إلى مشاركة حاشدة في حصار سفارات الاحتلال والسفارات الأمريكية حول العالم، والضغط بكل الوسائل حتى وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية.

وقوبل التصعيد الإسرائيلي على غزة بإدانات عربية وإسلامية ودولية، دعت إلى وقف العدوان والعودة لمفاوضات وقف إطلاق النار بالقطاع.

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر عن "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة"، حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وتعد هجمات اليوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي. واستهدفت الغارات الإسرائيلية منازل مأهولة بالسكان ومراكز إيواء وخيام النازحين، ما أدى إلى دمار واسع ومعاناة إنسانية غير مسبوقة.

ومطلع مارس/آذار 2025، انتهت مرحلة أولى استمرت 42 يوماً من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتنصل حكومة بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تسعى لإطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب من غزة بشكل كامل.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل جميعَ بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فوراً في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحاباً إسرائيلياً من القطاع ووقفاً كاملاً للحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.