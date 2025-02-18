سياسة
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انهيار صخري يودي بحياة 7 عمّال في منجم نحاس بكازاخستان
أعلنت السلطات في كازاخستان، اليوم الثلاثاء، عن مصرع 7 عمّال في انهيار بمنجم للنحاس مملوك لمجموعة كازاخميس، المدرجة في بورصة لندن.
انهيار صخري يودي بحياة 7 عمّال في منجم نحاس بكازاخستان
عائلات وأصدقاء عمال المناجم الذين لقوا حتفهم في كازاخستان يوم الاثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023. / صورة: AP (AP)
18 فبراير 2025

وأكدت أجهزة الطوارئ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء أنها عثرت على جثة العامل السابع في منجم كازاخميس الواقع في وسط البلاد. وكان العمال في عمق يزيد على 640 متراً تحت سطح الأرض حين وقع الانهيار.

وافتُتح هذا المنجم في عام 2006 لاستخراج كبريتيد النحاس، إذ تُعَدّ شركة كازاخميس أكبر منتج للنحاس في كازاخستان.

وكانت وزارة الطوارئ قد أعلنت مساء الاثنين عن انهيار كتلة صخرية في منجم جومارت في منطقة أوليتاو. ووفقاً لكازاخميس فإن الانهيار نجم عن "انفجار جيب غاز" بحسب البيانات الأولية.

وقدّم الرئيس قاسم جومارت توكاييف تعازيه لأسر الضحايا. ويُذكر أن حادثاً مشابهاً وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث لقي 46 عاملاً مصرعهم في أسوأ حادث منجمي في تاريخ البلاد في منجم فحم مملوك لمجموعة أرسيلور ميتال التي غادرت كازاخستان بعد الحادث بضغط من السلطات.

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