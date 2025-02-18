وأكدت أجهزة الطوارئ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء أنها عثرت على جثة العامل السابع في منجم كازاخميس الواقع في وسط البلاد. وكان العمال في عمق يزيد على 640 متراً تحت سطح الأرض حين وقع الانهيار.

وافتُتح هذا المنجم في عام 2006 لاستخراج كبريتيد النحاس، إذ تُعَدّ شركة كازاخميس أكبر منتج للنحاس في كازاخستان.

وكانت وزارة الطوارئ قد أعلنت مساء الاثنين عن انهيار كتلة صخرية في منجم جومارت في منطقة أوليتاو. ووفقاً لكازاخميس فإن الانهيار نجم عن "انفجار جيب غاز" بحسب البيانات الأولية.

وقدّم الرئيس قاسم جومارت توكاييف تعازيه لأسر الضحايا. ويُذكر أن حادثاً مشابهاً وقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حيث لقي 46 عاملاً مصرعهم في أسوأ حادث منجمي في تاريخ البلاد في منجم فحم مملوك لمجموعة أرسيلور ميتال التي غادرت كازاخستان بعد الحادث بضغط من السلطات.