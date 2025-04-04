سياسة
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واشنطن وبكين تبحثان سبل الحدّ من المخاطر الأمنية والعسكرية في البحار
ناقش مسؤولون عسكريون أمريكيون أمس الخميس، مع نظرائهم في الصين، المخاوف المتبادلة بشأن "تقليل المخاطر الأمنية العسكرية في البحار".
واشنطن وبكين تبحثان سبل الحدّ من المخاطر الأمنية والعسكرية في البحار
انعقاد اجتماع عسكري أمريكي - صيني بشنغهاي / Reuters
4 أبريل 2025

وقالت القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي "إندوباكوم"، في بيان إن مسؤولين عسكريين من البلدين ناقشوا في اجتماع بمدينة شنغهاي الصينية، الأمن البحري في مواجهة "المخاطر العسكرية".

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرّق أيضاً إلى "الحدّ من الأعمال غير الآمنة وغير الاحترافية" التي تقوم بها القوات البحرية والجوية الصينية.

وبحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الصينية، أمس الخميس، فقد أجرى الطرفان تبادلاً صادقاً وبناء لوجهات النظر حول الأمن البحري والجوي.

وقالت الصين، إنها "ستواصل الرد على جميع الأعمال الاستفزازية الخطيرة، وستحمي بحزم سيادتها الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية".

وجاء الاجتماع بعد أول رحلة لوزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إلى القارة الآسيوية، شملت الفلبين واليابان، نهاية مارس/آذار الماضي.

مصدر:TRT Arabi
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