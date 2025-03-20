تركيا
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أردوغان: من لا يمنعون جرائم إسرائيل سيحاسَبون أمام التاريخ عاجلاً أم آجلاً
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن الجهات التي لا تمنع الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، سوف تحاسَب "أمام التاريخ وأمام ضمير الإنسانية عاجلاً أم آجلاً".
أردوغان: من لا يمنعون جرائم إسرائيل سيحاسَبون أمام التاريخ عاجلاً أم آجلاً
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
20 مارس 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته في مأدبة إفطار بمقر حزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، شارك فيها عدد من النواب البرلمانيين السابقين.

وأوضح الرئيس التركي أن "من يقتلون الأطفال بالاعتماد على القوى التي يستندون إليها سيغرقون بإذن الله في دماء الأبرياء التي يسفكونها".

وجدد تأكيده أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أشقائها الفلسطينيين و"ستكون على الجانب الصحيح من التاريخ"، كما أشار إلى أنها ستدعم الشعب الفلسطيني المضطهد في قطاع غزة بكل قوتها.

وأوضح أردوغان أن "الحكومة الإسرائيلية الصهيونية خرقت وقف إطلاق النار، وواصلت سياسة المجازر والإبادة الجماعية في غزة بكل وحشيتها خلال الأيام المقدسة التي يتنفس فيها العالم الإسلامي أجواء رمضان الروحانية".

وتابع قائلاً: "أكثر من 500 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، استُشهدوا في الهجمات الأخيرة التي شنها هذا القطيع البربري الذي أعمته الدماء والكراهية".

وأضاف أردوغان أن القنابل التي انهالت على المدنيين في غزة خلال شهر رمضان، وفي وقت السحور، تركت عديداً من الآباء بلا أبناء وعديداً من الأطفال أيتاماً.

وأعرب عن أمله في أن يكون شهر رمضان المبارك "وسيلة لإنقاذ جميع الشعوب المضطهدة في جميع أنحاء العالم الذين يقاومون الظلم والاستبداد بشجاعة وصبر وقوة، ويناضلون من أجل الحياة والكرامة".

ومنذ استئنافها الإبادة في غزة، فجر الثلاثاء حتى مساء الخميس، قتلت إسرائيل 591 فلسطينياً وأصابت 1042 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام رسمية في القطاع.

وبدعمٍ أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلَّفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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