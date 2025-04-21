وقالت "القسام" في منشور على منصة "تليغرام": "بعد عودتهم من خطوط القتال، أكد مجاهدونا استدراج قوة هندسية صهيونية إلى عين (فتحة) نفق مفخخة مسبقاً، وفور وصول القوة إلى المكان جرى تفجير عين النفق".

وأشارت إلى أنه جرى "إيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرق مدينة غزة". ولم يذكر منشور القسام مزيداً من التفاصيل حول الحادثة، أو عدد القتلى والجرحى.

وفي وقت سابق الاثنين، نشرت "القسام"، فيديو يحمل عنوان " كمين كسر السيف"، ويوثّق استهداف عناصرها لقوات إسرائيلية في شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع في 19 أبريل/نيسان الجاري. وقالت في المقطع المصور إن مقاتليها استهدفوا مركبة عسكرية إسرائيلية من نوع "ستورم"، إذ وثق المقطع مراحل تنفيذ الكمين.

ومساء 19 أبريل/نيسان الجاري، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط في صفوفه وإصابة 3 عسكريين آخرين، بينهم ضابطة، بجروح خطيرة، خلال إحدى المعارك في شمال قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد العسكريين الذين أقر جيش الاحتلال بمقتلهم منذ بدء حرب الإبادة التي يشنها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 847 قتيلاً، بينهم 408 منذ بدء العملية البرية في الـ27 من الشهر ذاته.

وتشير معطيات الجيش، المتهم بإخفاء الحصيلة الحقيقية لخسائره، إلى إصابة 5 آلاف و780 ضابطاً وجندياً منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 2603 بالمعارك البرية. وتشمل المعطيات الضباط والجنود الذين قتلوا أو جرحوا في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وإسرائيل.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.